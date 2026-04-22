Trend mokasina dugo nije izgledao ovako dobro kao ove sezone. Ovog puta biraju se u elegantnijoj, modernijoj varijanti.

Mokasine već godinama važe za jedan od najpraktičnijih komada obuće - spajaju udobnost i uredan izgled. Međutim, ovog proleća dolaze u osveženom izdanju koje ih ponovo stavlja u centar pažnje. Klasičan model dobio je novi detalj koji pravi veliku razliku - kaiševe.

Detalj koji menja sve

Zašto su mokasine i dalje hit?

Mokasine su popularne jer nude savršen balans između elegancije i udobnosti. Dovoljno su opuštene za svakodnevno nošenje, ali i dovoljno sređene da se uklope u poslovne kombinacije.

Njihova jednostavna forma omogućava lako kombinovanje - od formalnih do potpuno ležernih stilova. Upravo zbog te svestranosti ostaju nezaobilazan deo garderobe.

Kaiševi - mali detalj, veliki efekat

Nova sezona donosi diskretnu, ali upečatljivu promenu. Kaiševi preko stopala ili oko zgloba potpuno menjaju izgled mokasina.

Oni ne služe samo kao ukras - menjaju siluetu cipele i daju joj sofisticiraniji, moderniji izgled. Mokasine sada deluju ženstvenije, mekše i modno zanimljivije.

Kaiševi mogu biti:

suptilni, sa tankim trakama i malim kopčama

izraženiji, sa metalnim detaljima

U oba slučaja, daju cipeli poseban karakter bez gubitka praktičnosti.

Elegantna alternativa klasičnim modelima

Zahvaljujući ovom detalju, mokasine više ne deluju strogo ili isključivo poslovno. Dobijaju opušteniji, ali i dalje uredan izgled.

U nekim varijantama podsećaju čak i na popularne „Mary Jane“ cipele, što im daje dodatnu modnu svežinu.

Kako ih nositi ovog proleća?

Mokasine sa kaiševima lako se uklapaju u različite kombinacije:

uz ravne farmerke ili široke pantalone

sa bermudama ili plisiranim suknjama

uz jednostavne haljine

Za elegantniji izgled kombinujte ih sa sakoom i košuljom, a za opušten stil uz farmerke i lagani džemper.

Idealne za prelazno vreme

Proleće često traži obuću koja je lagana, ali i dovoljno elegantna. Mokasine sa kaiševima nude upravo to - udobnost, stabilnost i moderan izgled u jednom.

Ako želite da osvežite garderobu jednim komadom koji pravi razliku, ove mokasine su izbor koji ove sezone ne prolazi nezapaženo.