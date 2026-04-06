Koža posle 40. godine brže stari, ali pravilna ishrana može pomoći. Saznajte koji vitamini i nutrijenti čuvaju elastičnost, hidrataciju i mladolik izgled kože.

Dermatolog Monik Čeda ističe da su određeni vitamini posebno važni jer podstiču proizvodnju kolagena, štite od slobodnih radikala i ubrzavaju obnovu kože. „Starenje kože je rezultat nagomilanih oštećenja i sporije regeneracije tokom godina, ali pravilna ishrana može imati veliki uticaj na njen izgled“, objašnjava ona.

Ovo su ključni vitamini i nutrijenti koje ne treba zanemariti nakon 40. godine:

Vitamin C za kolagen i čvrstinu kože

Vitamin C je jedan od najvažnijih vitamina za kožu jer učestvuje u stvaranju kolagena, proteina koji koži daje čvrstinu i elastičnost. Takođe deluje kao snažan antioksidans koji štiti kožu od štetnih spoljašnjih uticaja. Najbolji izvori iz hrane su citrusi, kivi, bobičasto voće, paprika i lisnato povrće.

Vitamin E za hidrataciju i zaštitu

Vitamin E pomaže u očuvanju zaštitne barijere kože i sprečava gubitak vlage. Zahvaljujući tome, koža izgleda hidrirano, glatko i zdravo. Nalazi se u orašastim plodovima, semenkama, maslinovom ulju i spanaću.

Vitamin A za obnovu ćelija

Vitamin A ima ključnu ulogu u regeneraciji kože. Njegovi oblici, poput beta-karotena i likopena, štite kožu od oštećenja i doprinose zdravijem tenu. Izvori iz hrane uključuju šargarepu, batat, paradajz, papriku i zeleno lisnato povrće.

Omega-3 masne kiseline za elastičnost

Omega-3 masne kiseline pomažu u očuvanju lipidne barijere kože i smanjuju upalne procese, što doprinosi boljoj hidrataciji i elastičnosti kože. Nalaze se u lososu, sardinama, pastrmci, kao i u chia i lanenom semenu.

Cink za regeneraciju kože

Cink je važan za obnovu kože, sintezu DNK i kontrolu upala. Njegov dovoljan unos pomaže u zarastanju i očuvanju zdravog izgleda kože. Najviše ga ima u bundevinim semenkama, mahunarkama i integralnim žitaricama.

