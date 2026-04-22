Britanski naučnik je otkrio kada je najbolje vreme za konzumiranje kafe kako biste iz nje izvukli maksimalne koristi. Pronaći pravi trenutak za kafu može doneti značajne zdravstvene i funkcionalne prednosti, što potvrđuje i nauka.

Kafa je za mnoge ljude prvi napitak ujutru. Kofein je najčešće korišćen stimulans u svetu kada je reč o poboljšanju performansi. On je zapravo droga, a ne nutrijent, i predstavlja najrašireniji psihostimulans koji ljudi koriste.

U Velikoj Britaniji se svakog dana popije oko 98 miliona šolja kafe. Osim što pomaže pri razbuđivanju, poznato je da poboljšava fizičke sposobnosti kao što su snaga i izdržljivost, ali i kognitivne funkcije poput budnosti, brzine čitanja i rešavanja problema, piše Science Focus.

Kako deluje kofein

Prema rečima Džejmsa Betsa, profesora metabolizma na Univerzitetu u Bat-u, postoji veliki broj supstanci za koje se tvrdi da poboljšavaju performanse, ali samo mali broj zaista ima efekat. Kofein se nalazi na vrhu te liste jer su njegovi efekti snažni i dosledni, a apsorbuje ga gotovo svako tkivo u ljudskom telu.