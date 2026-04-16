Ribarske sandale, model koji je godinama važio za pomalo nezgrapan i zastareo, ovog proleća doživljava veliki povratak.

Još donedavno smatrane staromodnim i nespretnim, danas su postale pravi modni hit. Ono što smo nekada nosile samo zbog udobnosti, sada je komad za kojim poseže sve više žena.

Moda se u poslednje vreme poigrava komadima koji na prvi pogled nisu „lepi“, ali upravo zato privlače pažnju. Ribarske sandale sa zatvorenim dizajnom i prepletenim kaiševima izgledaju drugačije od klasičnih letnjih modela – i baš u tome je njihova prednost. Udobne su, praktične i dovoljno upečatljive da podignu svaku kombinaciju.

Modne kuće su ih vratile na velika vrata

Njihov povratak nije slučajan - potvrdile su ga i velike modne kuće poput Diora i Celinea, koje su ih uvrstile u svoje kolekcije za proleće i leto 2026.

Na pistama su zablistale u potpuno novom izdanju. Dior im je dao prepoznatljiv modni pečat, dok ih je Celine dodatno unapredio elegantnim detaljima i prepoznatljivim logotipom. Tako su sandale koje su nekada delovale obično dobile notu luksuza i sofisticiranosti.

Kako da ih nosite ovog proleća

Njihova najveća prednost je svestranost. Lako se uklapaju u različite stilove - od smelih do minimalističkih kombinacija.

Za upečatljiv izgled birajte robusnije modele koji odmah privlače pažnju, dok su jednostavnije varijante od glatke kože idealne za svakodnevne, elegantne kombinacije.

Odlično se slažu uz lagane haljine, lanene pantalone ili omiljene farmerke, a svakoj kombinaciji daju taj mali, ali važan modni „twist“.

Od „ružnih“ do najtraženijih sandala

Možda je upravo njihova transformacija ono što ih čini toliko zanimljivim. Nekada su bile simbol praktičnosti, ali ne i lepote. Danas su dokaz koliko se modni trendovi brzo menjaju.

Sada deluju moderno, pomalo nostalgično i dovoljno drugačije da osveže i najjednostavniji stil. Umesto da ih skrivamo, danas ih nosimo sa ponosom - i zato su postale jedan od najtraženijih komada ove sezone.