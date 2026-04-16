Gledate se u ogledalo i mislite da vam je potrebna velika promena, šišanje ili skupa farba, a zapravo je rešenje sve vreme pred vama. Postoji jedan detalj koji može da promeni izgled lica i ublaži godine, a ne košta ništa i ne zahteva odlazak kod frizera.

Sve što treba da uradite jeste da promenite naviku koju svakog jutra ponavljate gotovo nesvesno, a to je vaš razdeljak.

Možda zvuči neverovatno da jedna linija u kosi može vizuelno da vas izduži ili da vrati svež, mladalački izgled, ali frizeri ovaj trik često smatraju brzim i jednostavnim načinom za promenu izgleda.

Mala promena koja potpuno menja lice

Frizura je mnogo više od dužine ili boje, ona je igra geometrije i volumena. Razdeljak određuje kako padaju pramenovi i koji deo lica dolazi u prvi plan.

Pravilno postavljen razdeljak može učiniti da izgledate odmornije i vitkije, bez da ste skratili ijedan centimetar kose.

To je najjednostavniji i najbrži način da korigujete proporcije i istaknete ono što vam na sebi najviše odgovara.

Kako prilagoditi razdeljak obliku lica

Ključ je u tome da razumete oblik svog lica. Dok neki imaju potpunu slobodu, drugi treba pažljivije da biraju stranu razdeljka kako bi postigli najbolji efekat.

Ovalno lice

Ako imate ovalno lice, imate veliku prednost jer vam pristaje gotovo svaki stil. Možete da birate između razdeljka na sredini ili sa strane, uključujući i dublji razdeljak, bez rizika da pogrešite.

Okruglo lice

Ako želite da lice vizuelno deluje uže, razdeljak na sredini može biti pravi izbor jer dokazano menja izgled. On smanjuje utisak punijih obraza i daje licu izduženiji i skladniji oblik.