Ako već neko vreme razmišljate da promenite frizuru, ali vas odbija pomisao na svakodnevno feniranje i nameštanje – postoji trend koji rešava upravo taj problem.

Bez mnogo truda, bez savršenog stilizovanja i bez pritiska da svaka dlaka mora da stoji na mestu.

U pitanju su takozvane „wispy“ šiške – lagane, prozračne i namerno pomalo neuredne. Upravo zbog toga su postale ogroman hit.

Šiške koje ne traže savršenstvo

Za razliku od klasičnih, gustih šiški koje zahtevaju precizno šišanje i svakodnevno oblikovanje, ova verzija deluje potpuno opušteno. Ne prekrivaju čelo u potpunosti, već ga blago uokviruju i omekšavaju crte lica.

To je promena koja se odmah primećuje, ali ne deluje napadno – kao da ste se potrudili taman koliko treba.

Zato ih mnogi vide kao najlakši način da osveže izgled bez radikalnog šišanja.

Zašto su odjednom svuda?

Ovaj stil već godinama postoji u korejskoj beauty sceni, gde se neguje prirodan izgled i kosa koja ne zahteva previše stilizovanja.

Sada su ga preuzele i svetske zvezde, pa su „wispy“ šiške preplavile društvene mreže. Nose ih mnoge poznate žene, svaka na svoj način, ali efekat je isti – lice izgleda mekše, svežije i mlađe.

Najveća prednost – štede vreme

Ove šiške su idealne za svakodnevni život jer ne zahtevaju posebnu rutinu. Ne morate ih fenirati svakog jutra, niti stalno popravljati.

Mogu se nositi razdvojene, blago razbarušene ili ravne – kako vam odgovara tog dana. Ako želite uredniji izgled, dovoljan je kratak potez četkom i fenom. Ako nemate vremena, prsti i malo spreja za teksturu biće sasvim dovoljni.

Promena bez obaveze

Za razliku od klasičnih šiški koje brzo postanu naporne za održavanje, ove rastu prirodno i ne stvaraju onaj neprijatan „prelazni period“.

Zato su savršen izbor za sve koji žele promenu, ali bez previše obaveza.