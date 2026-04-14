Čupave, prirodne i "razbarušene" obrve već neko vreme dominiraju bjuti trendovima i čini se da ne planiraju da odu sa scene. Za razliku od ranijih godina kada su savršeno iscrtane, tanke i strogo definisane obrve bile apsolutni hit, danas se sve više neguje prirodan izgled koji naglašava individualnost i teksturu dlake.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da više ne postoji jedan "pravilan" oblik, dozvoljeno je gotovo sve. Guste, pomalo neuredne obrve sada se smatraju modernim i poželjnim, jer licu daju svežinu i mladalački izgled. Upravo zbog toga mnoge žene više ne žure sa pincetom, već dopuštaju obrvama da rastu u svom prirodnom pravcu.

Oblikovanje ne odlazi u zaborav

Ipak, to ne znači da oblikovanje potpuno odlazi u zaborav. Minimalno sređivanje i dalje je poželjno kako bi se zadržala urednost, ali bez agresivnog čupanja i preteranog "doterivanja" linije. Cilj je da obrve izgledaju prirodno, a ne iscrtano i previše savršeno.

Zanimljivo je da su tanko izvučene obrve, koje su nekada bile simbol elegancije, danas potpuno izgubile na popularnosti i sve ređe se viđaju u trendovima. Isto važi i za preterano izblajhane obrve koje su kratko bile viralne na društvenim mrežama, ali sada se smatraju više modnim eksperimentom nego svakodnevnim izborom.

Stručnjaci za šminku ističu da je ključ u balansu, jer obrve treba da prate prirodan oblik lica, uz minimalnu korekciju i naglašavanje gustine. Gelovi za obrve, olovke u prirodnim nijansama i lagano češljanje postaju osnovni alati, dok se teške i previše definisane tehnike sve više izbegavaju.

Na kraju, pravilo je jednostavno: ako volite uredne obrve, možete ih oblikovati, ali ako preferirate prirodan, "čupav" izgled i to je potpuno u trendu.

Današnja lepota se ne meri strogošću linija, već autentičnošću i prirodnim izrazom.

