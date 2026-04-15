Tejlor Momsen je otkrila da je provela noć u bolnici nakon nedavnog ujeda otrovnog pauka.

Glumica i pevačica u bendu ,,The Pretty Reckless" podelila je Instagram objavu sa više fotografija, uključujući i jednu iz bolnice, na kojoj gleda u kameru dok drži hladan oblog iznad oka.

Momsenova (32) je takođe podelila video koji prikazuje mesto ujeda, dok su je vozili na bolničkim kolicima.

„Ili samo provedem noć u bolnici… hvala neverovatnim doktorima koji, pa, oni znaju“, napisala je u opisu objave.

Momsenova je u utorak, 14. aprila podelila još jednu objavu na Instagramu sa snimkom ujeda dok je bila na bolničkim kolicima.

„Danas bolnica, sutra nastup, otrovni pauci su NO BUENO, ali šou mora da ide dalje — vidimo se sutra, Meksiko Siti“, napisala je u opisu, prenosi People.

Momsenova je u sredu, 8. aprila podelila snimak na Instagramu, otkrivajući da ju je ujeo otrovni pauk dok je bila na turneji sa grupom koja izvodi „Thunderstruck“ u Meksiko Sitiju. Ovo je bio drugi put da ju je neko stvorenje ujelo tokom turneje sa bendom ,,AC/DC".

Objavila je video na kojem se opušta u stolici dok je lekar pregleda i daje joj injekciju.

„Kada počinju moje supermoći? To želim da znam“, rekla je u kameru.

Momsenova je na kraju snimka pokazala ujede pauka dok je u pozadini svirala uvodna pesma iz Spajdermena.

„Ne bi bila 'AC/DC0 turneja da me nešto ne ujede… ovaj put je ogroman pauk odlučio da mi otkine komad, a njegov otrov me je baš pogodio, pa su divni doktori u Meksiku morali da mi daju ozbiljnu injekciju pre sinoćnjeg nastupa… dodajem i to na listu! Žena-pauk? Betmenka? WTF“, napisala je u opisu objave.

Momsenovu je prošlog puta ujeo slepi miš kada je njen bend ,,The Pretty Reckless" bio predgrupa na turneji benda ,,AC/DC".

Slepi miš

Nastupala u maju 2024. godine kada joj je tokom pesme sleteo slepi miš na nogu, zbog čega je morala da primi vakcinu protiv besnila.

„Dakle… ROCK AND ROLL MOMENT… u Sevilji u sredu tokom pesme ‘Witches Burn’ — od svih pesama… SLEPI MIŠ mi je poleteo na mene i zakačio se za nogu… u tom trenutku sam nastupala i nisam imala pojma dok neverovatna publika nije počela da vrišti i pokazuje“, napisala je u opisu objave na Instagramu.

Iako je Momsenova napisala da je slepi miš bio „sladak“, on ju je ipak ugrizao, što znači da je morala da prima vakcine protiv besnila naredne dve nedelje.

„Hvala celom osoblju u bolnici koje me je nazvalo #batgirl nakon što su tog jutra na lokalnim vestima videli šta se dogodilo… biće još snimaka… ovo ide u istoriju!!!!“ zaključila je zvezda u svojoj objavi.

Momsenova je podelila i video i zumirane fotografije slepog miša na svojoj nozi, kao i snimke iz bolnice.

„Vi pokazujete na nešto i ja ne razumem šta govorite“, rekla je zvezda serije ,,Tračara" sa bine u snimku. „Imam prokletog letećeg slepog miša na nozi. Može li neko da mi pomogne, molim vas? Eeek!! Mora da sam stvarno veštica.“

Kada su članovi ekipe došli na binu da joj pomognu, rekla je publici: „Sve je u redu, i slepi miš je dobro. Biće moj novi prijatelj.“

Bonus video: