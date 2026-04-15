Naši telefoni se brzo zaprljaju, što i nije iznenađujuće s obzirom na to koliko ih koristimo.

Oni idu svuda gde i mi, skupljajući mrlje, tragove, nečistoće i nepoznatu količinu bakterija usput. Zato je većina ljudi verovatno bar jednom uzela uobičajeno sredstvo za čišćenje stakla da obriše svoj uređaj.

Međutim, većina kućnih sredstava za čišćenje stakla može da ošteti osnovne komponente telefona i dovede do toga da prestane da radi.

Nastavite da čitate kako biste saznali kako bezbedno očistiti telefon i šta treba izbegavati kako ne bi imao oštećenja i kako bi ostao funkcionalan.

Kako sredstvo za čišćenje stakla može da ošteti vaš telefon

„Možda ne shvatate, ali sprej za staklo koji držite ispod sudopere jedna je od najgorih stvari koje možete naneti na telefon“, kaže stručnjak za tehnologiju Sunil Mandžunat za sajt Martha Stewart.

Uobičajena sredstva za čišćenje stakla sadrže amonijak i jake alkohole, objašnjava on. Ovi sastojci mogu na tri glavna načina trajno oštetiti vaš telefon.

Skida zaštitni sloj ekrana

Ekran pametnog telefona nije samo staklo. On ima oleofobni sloj — tanki premaz koji odbija ulje i smanjuje otiske prstiju i olakšava čišćenje. Pored toga, mnogi ekrani imaju i antirefleksni sloj za lakše gledanje na jakom svetlu.

Zbog amonijaka i visokih koncentracija alkohola u sredstvima za staklo, ovi slojevi se vremenom razgrađuju. Možete primetiti i da se zaštitna folija ili staklo podiže na ivicama. Kada se sloj potpuno skine, ekran se mnogo lakše masti i teže čisti.

„Ljudi obično ne shvate da oleofobni sloj postoji dok ga ne izgube“, kaže Emili Stelings, suosnivačica brenda ,,Casely". „Kada nestane, ekran je drugačiji na dodir i mrlje se teže brišu. Ne može se vratiti bez stručne intervencije.“

Vlaga može ući u portove i zvučnike

Sredstvo za staklo može da prodre u punjač, mikrofon i zvučnike i izazove trajna oštećenja. Čak ni brzo brisanje ne sprečava štetu.

Čak i telefoni sa vodootpornošću nisu potpuno bezbedni. „To ne znači da treba da ih prskate sredstvom za čišćenje“, kaže stručnjak Stiv Atval. Vodootpornost se odnosi na kratkotrajno potapanje ili slučajne prskotine, ne na redovno nanošenje tečnosti. Vremenom može doći do korozije, lošijeg zvuka i problema sa punjenjem.

Može izgrebati ekran i smanjiti osetljivost na dodir

Ako ste primetili probleme sa ,,touch" funkcijom, uzrok može biti i sredstvo za čišćenje. Hemikalije razgrađuju zaštitni sloj, a brisanje grubim materijalima može napraviti mikropukotine na ekranu.

Vremenom, to može umanjiti kvalitet prikaza i osetljivost ekrana.

„Ekran modernog telefona je precizno izrađen“, kaže Stelingsova. „Korišćenje pogrešnog sredstva ili krpe je kao da koristite abrazivni sunđer na tiganju sa nelepljivim slojem. Šteta se možda ne vidi odmah, ali se vremenom nakuplja.“

Bezbedniji načini čišćenja telefona

„Za svakodnevne mrlje i otiske dovoljan je suvi mikrofiber“, kaže Madžjunat. „Njegova vlakna podižu masnoću umesto da je razmazuju.“

Stručnjaci se slažu: isključite telefon i obrišite ga čistom krpom od mikrofibera — to je najsigurnije.

Za detaljnije čišćenje, može se koristiti 70% rastvor izopropil alkohola, ali samo nanet na krpu, nikada direktno na telefon. Važno je izbegavati ulaze, zvučnike i dugmad.

Mogu se koristiti i alkoholne maramice sa 70% izopropil alkohola, jer brzo isparavaju i bezbedne su za ekrane, uz napomenu da jače koncentracije mogu oštetiti uređaj.

Saveti za održavanje telefona

Nema potrebe da uopšte budete u iskušenju da koristite sredstvo za čišćenje stakla! Usvojite ove rutinske navike kako bi vaš telefon duže ostao čist.

Koristite blagi pritisak

Čistite telefon nežno i češće — umesto agresivnog ribanja kada se jako zaprlja, kaže Atval.

Brišite ga svaki dan

Lagano ga prebrišite mikrofiber krpom jednom dnevno. „Masnoća i prljavština se brzo nakupljaju, i što duže stoje na ekranu, teže se uklanjaju i više mogu oštetiti zaštitni sloj“, kaže Mandžunat.

Pravilno ga odlažite

Izbegavajte držanje telefona u džepovima ili torbama gde mogu da budu pesak, ključevi i novčići. „Metal koji struže ekran ostavlja trajne ogrebotine koje čine prikaz mutnim i zamagljenim, i to se ne može popraviti“, kaže Madžjunat.

Koristite zaštitno staklo

Odmah nakon kupovine stavite zaštitno kaljeno staklo. „Kada se istroši, zamenite ga za par dolara“, kaže Madžjunat. „Zamena samog ekrana je potpuno druga priča.“

Perite ruke

„Takođe pomaže redovno pranje ruku, jer mnogo onoga što završi na telefonu dolazi direktno sa vaše kože — krema za ruke, šminka, hrana ili obična svakodnevna prljavština“, kaže Atval.

Koristite masku sa izdignutim ivicama

„Kada telefon stavite ekranom nadole, te izdignute ivice sprečavaju da ekran direktno dodiruje površinu“, objašnjava Atval. „Takav kontakt je jedan od glavnih uzroka sitnih, nevidljivih ogrebotina koje se vremenom gomilaju.“

Ne držite telefon u parnim kupatilima

Isto pravilo važi za vlagu i paru. „Čak i ako je telefon vodootporan, redovno izlaganje visokoj vlažnosti polako uništava zaptivke i lepak unutar uređaja“, upozorava Madžjunat.

