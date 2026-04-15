Lepršava midi haljina sa cvetnim motivima ponovo je u fokusu za leto 2026, ali u osveženoj i savremenijoj verziji. Ovaj klasični komad garderobe ponovo osvaja zahvaljujući spoju udobnosti, elegancije i praktičnosti, zbog čega postaje nezaobilazan izbor za tople dane.

Ono što je čini posebno privlačnom jeste njena prilagodljivost. Lako se uklapa u različite stilove i prilike, pa uz patike daje opušten dnevni izgled, sa sandalama je idealna za šetnju, dok uz elegantnu obuću postaje odličan izbor za večernje izlaske.

Uz dodatak teksas jakne ili laganog sakoa, ista haljina može se nositi i u poslovnim kombinacijama ili neformalnim druženjima.