Vlasnici manjih bašti i skromnih gredica često imaju isti problem – kako da maksimalno iskoriste ograničen prostor, a da pritom ne izgube na količini i kvalitetu roda. Upravo ta tema poslednjih dana privukla je veliku pažnju na društvenim mrežama, nakon što je influenser Aleksa Mitrović, poznatiji kao „online.poljoprivrednik“, podelio praktičan trik za sadnju luka koji, kako kaže, njegova porodica koristi godinama.

Kako objašnjava Mitrović, uobičajena praksa među baštovanima jeste da se luk sadi na dva mesta. Na jednoj gredici sadi se gusto, glavica do glavice, kako bi se tokom leta brao mladi luk. Na drugoj se sadi ređe, sa dovoljno razmaka, kako bi lukovice imale prostora da porastu u krupne glavice za zimsku upotrebu.

Međutim, kada nema dovoljno prostora za takvu podelu, u pomoć dolazi trik koji je Aleksa naučio od svog dede i odlučio da ga podeli sa drugima.

Gusto posadite, pa proredite

„Luk posadite gusto, kao za mladi luk. Kada dođe leto i vreme berbe, izvadite svaku drugu biljku. Tako će preostale glavice imati dovoljno prostora da nastave da rastu i razviju se za zimu“, objasnio je Aleksa u objavi koja je brzo postala viralna.

Suština ovog metoda je jednostavna – prvim proređivanjem dobijate mladi luk za svakodnevnu upotrebu, dok preostale biljke nastavljaju da rastu i formiraju krupne glavice koje možete čuvati za zimu.

Prednost ovog načina sadnje posebno dolazi do izražaja kod malih bašti, gde je svaki deo zemlje dragocen. Umesto da razdvajate prostor za dve vrste sadnje, ista površina daje dvostruki prinos – i letnji i zimski.

Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi su potvrdili da ovu metodu koriste godinama. „I ja tako radim“, „Odličan savet“, „Godinama sadim luk na ovaj način i uvek imam i mladi i zimski luk“ – samo su neki od komentara oduševljenih pratilaca.

U vremenu kada sve više ljudi uzgaja sopstvenu hranu na manjim parcelama, ovakvi praktični trikovi postaju neprocenjivi. Dedina metoda sadnje luka pokazuje da su ponekad najjednostavnija rešenja i najefikasnija – posebno kada dolaze iz iskustva starijih generacija.