Svake sezone ponavlja se ista situacija: čim krompir nikne, pojavljuje se i njegova najveća pretnja. Krompirova zlatica je veoma agresivna štetočina koja može u potpunosti da uništi zasad ako se ne reaguje na vreme. Pošto jedna ženka može da položi i do 2000 jaja, jasno je da se ovaj insekt izuzetno brzo razmnožava.

Iako hemijska sredstva nude brza rešenja, mnogi baštovani radije biraju prirodne metode zaštite. Postoje provereni načini da se krompirova zlatica drži dalje od bašte, a sve počinje već prilikom sadnje.

Zaštita krompira od zlatice pomoću lukovine

Možda zvuči neverovatno, ali ono što se obično baca može da bude korisno za baštu. Krompirova zlatica ne podnosi jak miris trule ljuske crnog luka. Taj miris je zbunjuje i odvraća od parcele.

Prilikom sadnje

Ne treba bacati ljuske crnog luka jer mogu biti veoma korisne. U svaku jamu, pored same krtola krompira, treba staviti jednu veću šaku suve lukovine. Na taj način se biljka štiti od samog početka, pre nego što iznikne iz zemlje.

Dvojno delovanje

Kako se lukovina u zemlji postepeno razgrađuje, ona oslobađa jedinjenja koja odbijaju insekte. Ova metoda deluje na dva načina. Miris koji ostaje u zemlji odbija žičnjake i druge podzemne štetočine, dok miris koji se širi oko biljke zbunjuje zlatice koje dolaze iz vazduha i traže mesto za polaganje jaja.