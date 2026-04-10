Veliki petak je dan tišine, posta i skromnosti, ali to ne znači da trpeza mora biti siromašna. Naprotiv – naše bake su znale kako da od jednostavnih namirnica naprave jelo koje daje snagu i dugo drži sitost.

Jedan od najboljih primera je posni pasulj na vodi. Iako bez kapi ulja, ovo jelo je bogato ukusom zahvaljujući velikoj količini crnog luka, šargarepi, suvoj paprici i sporom krčkanju koje mu daje prirodnu gustinu.

Pasulj se potapa preko noći, zatim kuva sa povrćem na laganoj vatri dok potpuno ne omekša. Deo se izgnječi i vrati u šerpu kako bi jelo dobilo gustinu bez brašna, a na kraju se dodaju začini i beli luk za pun ukus.

Ovakav obrok je zasitan jer mahunarke obiluju proteinima i vlaknima, pa uz parče domaćeg hleba može u potpunosti da zameni meso.

Tajna je jednostavna – strpljenje, dobra namirnica i kuvanje bez žurbe, baš onako kako su to radile naše bake.