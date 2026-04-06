Turčin Junus Emre Dogan, koji već godinama živi u Srbiji sa suprugom Milenom, često na društvenim mrežama deli svoja iskustva iz života kod nas. Iako kaže da su Srbi i Turci po mnogo čemu slični, jedna stvar ga je potpuno zatekla - i na nju ni danas ne može da se navikne.

Naime, kako je ispričao, najviše ga je iznenadilo to što je u Srbiji sasvim normalno da momak i devojka žive zajedno bez braka ili veridbe.

„Kao Turčinu, to mi nikako nije bilo jasno. Kod nas, ako živiš sa nekim, to znači da planiraš brak. Bar veridba mora da postoji“, objasnio je Junus.

Dodaje da je u Turskoj takav način života gotovo nezamisliv zbog jakog uticaja porodice i društva.

„Znam ljude koji su pokušavali da žive zajedno, ali su to krili. Jedan moj drug sa fakulteta je živeo sa devojkom, ali kada bi dolazili njeni roditelji, morao je da se iseli na nekoliko dana. To je bukvalno bio tajni život“, ispričao je.

Kada je došao u Srbiju, kaže da je bio iznenađen koliko su ljudi opušteni po tom pitanju i koliko se takve veze ne kriju.

„Meni je to bilo potpuno čudno, pa sam uradio ono što je meni normalno - zaprosio sam devojku vrlo brzo i ubrzo smo se venčali“, rekao je kroz osmeh.

Na kraju je zaključio da ne postoji univerzalno pravilo šta je ispravno, već sve zavisi od toga kako je neko odrastao i šta mu je usađeno kao normalno.

„Šta vi mislite – da li je normalno živeti zajedno pre braka ili to ipak znači da veza mora biti ozbiljna?“ pitao je pratioce.