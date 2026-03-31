Kraljica Maksima od Holandije posetila je Hag povodom obeležavanja 70. godišnjice organizacije Oxfam Novib, humanitarne organizacije koja se bori protiv siromaštva i nepravde u više od 90 zemalja sveta. Sedište organizacije nalazi se upravo u Hagu.

Tokom svečanosti, na kojoj su se okupili brojni ugledni gosti, kraljica je bila u centru pažnje svojim prepoznatljivim elegatnim stilom i odmerenom pojavom. Oxfam Novib je tim povodom obeležio jubilej i predstavio planove za suočavanje sa savremenim globalnim izazovima.

Kraljica Maksima je tom prilikom i zvanično otvorila novu kancelariju organizacije, dodatno ističući značaj njenog dugogodišnjeg humanitarnog rada i podrške širom sveta.

Odmeren stajling

Odlučila se za haljinu A kroja cigla boje uz koju je kombinovala i šešir u istoj nijansi, kojim je uspela dodatno da naglasi sofisticiranost. Uz haljinu je očigledno išao i kaiš koji je savršeno naglasio njenu figuru.

Kako bi zaokružila svoj stajling odlučila se za cipele zmijskog printa koje samo po sebi daju trunku bezobrazniji vajb uz koje je uparila oker torbicu od prevrnute kože. Narano kao jagodica na torti bili su decentan zlatni nakit i braon minđuše.



Ovaj njen stajling idelan je za žene preko 50 godina, jer da i postoje neke nesavršenosti ovakav kroj i nijansa sami po sebi privlače pažnju, a i maskiraće sve što biste poželeli da prekrijete.

