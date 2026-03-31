Ribe se u astrologiji često opisuju kao znak koji najčešće privlači lošu sreću i neuspehe, pa ih neki astrolozi nazivaju "večitim baksuzom". Smatra se da kroz život češće nailaze na razočaranja i pogrešne izbore, iako su poznate po svojoj emotivnosti i dobroti.

Glavni razlozi za ovakvu sliku su njihova prevelika poverljivost, sklonost da ignorišu upozoravajuće znakove, bežanje od realnosti i teško postavljanje ličnih granica, zbog čega ih drugi lako mogu iskorišćavati. Zbog toga često imaju osećaj da im ništa ne ide po planu.

U ljubavi su posebno osetljive jer vole duboko i idealizuju partnere, ali često biraju osobe koje im ne uzvraćaju istom merom, što dovodi do čestih razočaranja. Na poslu imaju talenat i kreativnost, ali im nedostaje odlučnost, pa propuštaju prilike za napredovanje, dok ih u finansijama mogu pratiti loši potezi i neočekivani troškovi.

Ipak, naglašava se da Ribe nisu osuđene na nesreću kada nauče da više veruju sebi, postavljaju granice i oslanjaju se na intuiciju uz razum, mogu značajno da promene svoj život na bolje.



