rođenja otkriva kakav vam je muškarac potreban, pa čak i po cenu da čekate na njega.

JANUAR – Muškarac za vas će se kad-tad pojaviti, a prepoznaćete ga po snažnim ambicijama i ljubavi prema poslu. Upravo zato što ste takvi i vi sami. Znate koji su vam snovi i sigurno koračate ka njihovom ostvarenju. Zato vam je potreban neko ko će moći da trči zajedno sa vama i da vam bude podrška. Samo takvog muškarca neće uplašiti vaša snažna priroda i želja za uspehom.

FEBRUAR – S obzirom na to da ste nepredvidivi i puni života, potreban vam je strpljiv, ali istovremeno i znatiželjan muškarac. Neko ko će vas voleti i kada ste u raspoloženju da pođete na put u nepoznato i kada ste tihi, zamišljeni i ranjivi.

MART – Zaslužujete nekoga ko će vas tretirati onako kako vam dolikuje. S obzirom na to da ste neko ko saoseća sa drugima, da ste iskreni i pametni – takav mora biti i vaš savršen muškarac. Budite strpljive i doći će onaj ko će vas staviti na prvo mesto, ko će obožavati sve vaše osobine i neće mu pasti na pamet da vas iskoristi.

APRIL – Sačekajte da se pojavi onaj ko će se zaljubiti u vašu jedinstvenost. Od nje su mnogi pobegli i mnogi su se plašili toga što ne želite da krijete emocije, ali onaj ko je pravi za vas biće dovoljno samouveren da ostane.

MAJ – Treba vam neko ko može da prati vaš tempo. Kao osoba sa izuzetnim fokusom, motivom i strašću, ne treba vam neko ko će uporno kaskati za vama. Sasvim je u redu da svako od vas dvoje vodi svoj život, ali da ste u isto vreme tu jedno za drugog i bodrite se ne biste li bili bolji i uspešniji.

JUN – Treba vam neko kome neće biti problem da se emotivno potpuno otvori i ko se neće uplašiti svoje ranjivosti. Naravno, to ne podrazumeva da nekome budete rame za plakanje ili popravljate sve ono što su mu drugi u životu pokvarili. Vama je potrebam neko ko će vas voleti kao i vi njega.

JUL – Treba vam muškarac koji će obožavati da budete ono što jeste. Priroda vam je takva da privlačite sve oko sebe, zato zaslužujete nekog ko je dovoljno siguran u sebe i to mu neće smetati. Ne treba vam neko ko će vam reći da treba „malo da se smirite“ da bi se on osećao bolje u svojoj koži.

AVGUST – Za vas je neko ko se ne boji da bude iskren, ko će vam reći čak i ono što ne želite da čujete. Vaša ličnost je mnogima uzor i imate karakteristike pravog vođe, zato vam je potreban dovoljno jak muškarac koji neće dozvoliti da radite baš sve što poželite, pogotovo da gazite preko njega. Što ne znači da on neće biti ponosan na vas. Jednostavno, držaće vas u ravnoteži.

SEPTEMBAR – Nikada ne želite da prestanete da učite nove stvari i stičete nova iskustva. Zato vam je potreban partner koji vas u tome neće kočiti. Ali i neko kome neće biti teško da se malo više potrudi ne bi li zagrebao dublje do vašeg srca.

OKTOBAR – Imate toliko mnogo ljubavi i dobrote da ih ljudi često uzimaju zdravo za gotovo. Zato vaš muškarac treba da ima iste ili slične karakteristike da bi u vaš život uneo još više radosti i ljubavi, a ne bol i patnju. srce

NOVEMBAR – Izuzetno ste radni i kreativni, ali ponekad umete da budete i povučeni i tihi. Zato vam je potreban muškarac koji će voleti sve vaše strane i ko će se uvek truditi da se vi osećate opušteno. Sačekajte na onoga ko će vas voleti takvu kakva jeste.

DECEMBAR – Vama treba neko ko će uvek biti spreman na zabavu. Vi ste vedra osoba puna energije i treba vam neko ko će vas podsticati da se takvi i razvijate, a ne neko ko će vas kočiti. Muškarac koji je za vas voleće vašu duhovitost i blesavu prirodu, ali će biti i dovoljno ozbiljan kada je to potrebno. Pre svega, za vas je neko ko može da vas nasmeje.