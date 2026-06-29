Ovan

Dan donosi priliku da završite obaveze koje su se nagomilale. Strpljenje i dobra organizacija pomoći će vam da ostvarite planirano.

Bik

Ljubavni i porodični odnosi dolaze u prvi plan. Iskren razgovor može doneti više razumevanja i bliskosti.

Blizanci

Bićete puni ideja i spremni za nove dogovore. Dan je povoljan za komunikaciju, učenje i kraća putovanja.

Rak

Obratite pažnju na finansije i izbegavajte impulsivne kupovine. Moguća je korisna prilika za dodatnu zaradu ili dobar dogovor.

Lav

Vaše samopouzdanje je naglašeno i lako privlačite pažnju okoline. Iskoristite dan za pokretanje važnih inicijativa.

Devica

Ne opterećujte se sitnicama koje ne možete promeniti. Odmor i dobra organizacija pomoći će vam da sačuvate energiju.

Vaga

Prijatelji i društveni kontakti mogu vam doneti zanimljive informacije ili novu poslovnu priliku. Budite otvoreni za saradnju.

Škorpija

Poslovne obaveze zahtevaju dodatnu odgovornost, ali vaš trud neće proći nezapaženo. Veče je pogodno za opuštanje.

Strelac

Dan je odličan za učenje, planiranje putovanja ili donošenje važnih odluka. Optimizam će vam pomoći da prevaziđete manje prepreke.

Jarac

Moguće je rešavanje pitanja vezanih za novac ili zajedničke obaveze. Ne žurite sa odlukama, pažljivo procenite sve opcije.

Vodolija

Partnerski odnosi zahtevaju više pažnje i razumevanja. Kompromis će doneti bolje rezultate nego insistiranje na svom stavu.

Ribe

Posvetite se zdravlju, svakodnevnim obavezama i organizaciji. Male promene u rutini mogu vam doneti više energije i bolje raspoloženje.