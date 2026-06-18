Jedan momak je želeo da pokaže pažnju i džentlmensko ponašanje, a njegov gest se pretvorio u temu o kojoj bruji TikTok. Dečko poznate američke influenserke doneo je cveće njoj i njenoj najboljoj drugarici, ali korisnicima društvenih mreža za oko je zapao jedan detalj koji je izazvao raspravu.

Popularna influenserka Natali Rejnolds objavila je video sa svojim dečkom Zekom uz poruku da devojke treba da pronađu muškarca koji pokazuje poštovanje i pažnju i prema njihovim prijateljicama. Snimak je ubrzo postao viralan i do danas skupio više od 20 miliona pregleda. Pogledajte i vi kako je to izgledalo.

U videu se vidi kako Natali večera sa najboljom drugaricom u restoranu. U jednom trenutku pojavljuje se Natalin dečko noseći dva buketa crvenih ruža. Jedan buket poklonio je svojoj devojci uz kratak zagrljaj, dok je drugi dao njenoj drugarici.

Drugarica je delovala iznenađeno i zagrlila ga u znak zahvalnosti. Međutim, upravo taj trenutak postao je predmet rasprave na internetu. Mnogi korisnici TikToka primetili su da je zagrljaj upućen drugarici bio znatno duži i srdačniji od onog koji je dobila njegova devojka. To je bilo dovoljno da se u komentarima pojave različite teorije o njihovom odnosu.

„Zagrlio je drugaricu kao da je njegova devojka“, „Način na koji je grlio drugaricu duže i jače, hmmm“, „Kome je on dečko?“, nizali su se komentari puni sumnje, a većina ljudi je zaključila da više nisu sigurni ko je zapravo njegova devojka. Neki su otišli i korak dalje, analizirajući njegove poglede i govor tela pre nego što je predao buket cveća.

Iako su se društvene mreže usijale od nagađanja, Natali i Zek se nisu oglašavali povodom glasina. Par već godinama zajedno snima sadržaj za internet i često deli trenutke iz privatnog života sa milionima pratilaca. Za sada nastavljaju sa redovnim objavama, ignorišući spekulacije koje su se pojavile nakon viralnog snimka.

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