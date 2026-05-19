Natali Strejndž iz Velike Britanije kaže da joj je velika transformacija promenila ne samo izgled, već i čitav život. Nakon što je izgubila čak 63 kilograma, donela je odluku koju je godinama odlagala – da okonča brak dug 18 godina.

Majka troje dece priznaje da je dugo živela nezadovoljna sobom i svojim životom. Kako kaže, vremenom je izgubila samopouzdanje, osećaj svrhe i identitet, a utehu je pronalazila u hrani.

U jednom periodu njena težina dostigla je 120 kilograma, dok joj je svakodnevica postala potpuno monotona.

„Izgubila sam poštovanje prema sebi i osećala da nemam nikakvu svrhu. Posle porođaja potpuno sam izgubila samopouzdanje i zapustila se. Svaki dan bio je isti i više nisam znala ko sam“, ispričala je.

Preokret koji joj je promenio život

Velika promena dogodila se u martu 2024. godine, kada je odlučila da počne da koristi terapiju za mršavljenje. Rezultati su, kako tvrdi, bili neverovatni.

Za relativno kratko vreme izgubila je 63 kilograma i sa konfekcijskog broja 50 prešla na broj 38. Međutim, kaže da najveća promena nije bila fizička.

„Počela sam potpuno drugačije da gledam na sebe i svoj život. Shvatila sam da moj brak, uprkos pokušajima i terapiji za parove, više nema budućnost“, rekla je.

Ipak, priznaje da joj odluka o razvodu nije bila laka, jer je godinama verovala da će sa suprugom ostati zauvek.

„Ponekad imam osećaj kao da sam podbacila. Brinem zbog dece, ali oni su se dobro prilagodili. Nekad se zapitam da li sam prenaglila, ali svaki put kada provedemo vreme zajedno, shvatim da nisam“, objasnila je.

„Napokon sam pronašla sebe“

Dok razvod još traje, Natali kaže da je odlučila da ne ostane zarobljena u starom životu. Počela je ponovo da izlazi, gradi društveni život i koristi aplikacije za upoznavanje.

„Mislila sam da niko neće biti zainteresovan za samohranu majku sa troje dece, ali javilo mi se mnogo muškaraca. To mi je zaista vratilo samopouzdanje“, priznala je.

Za nju je to bio dokaz da više ne gleda sebe očima žene koja je nekada bila nesrećna i uverena da nema šta da ponudi.

„Osećam se sjajno. Napokon sam pronašla sebe i hrabrost da nastavim dalje. Promena mi je donela slobodu i potpuno novi pogled na život“, zaključila je.