Kad izgubiš dete, ceo svet ti se sruši u sekundi. Upravo to doživela je jedna žena koja je na internetu podelila priču zbog koje su mnogi ostali u šoku i neverici.

Njen sin Bendžamin rođen je prerano, u 29. nedelji trudnoće, i nažalost nije preživeo. Dok je pokušavala da se izbori sa ogromnim bolom i organizuje sahranu svog deteta, doživela je još jedan šok – od osobe koju je smatrala prijateljicom.

Kako je napisala u objavi na Reditu, prijateljica joj je tokom trudnoće kupila nekoliko stvari za bebu: ćebence, plišanog slona, čizmice, garderobu i muzičku igračku. Sve je to, naravno, bilo predstavljeno kao poklon.

Međutim, samo nedelju dana nakon smrti bebe, stigla joj je poruka koju nikada nije mogla da očekuje.

Prijateljica ju je pitala da li je beba „koristila ili dodirivala“ stvari koje je kupila, jer bi – ako nije – volela da joj ih vrati.

Ispostavilo se da je želela da iste poklone prosledi drugoj prijateljici koja je takođe dobila bebu, kako ne bi morala ponovo da kupuje.

– Ne mogu da verujem da me to pitaš sada… Ali da, još imam sve stvari osim ćebenceta. Ono će biti sahranjeno sa mojim sinom jer mi je bilo posebno i želela sam da bude uz njega – napisala joj je skrhana majka.

Ali ni tu nije bio kraj. Prijateljica je nastavila da insistira baš na ćebencetu, govoreći kako bi druga beba mogla da ga koristi.

Priča je izazvala buru komentara na internetu, a mnogi su ostali zgroženi hladnoćom i nedostatkom empatije.

„Ovo nije prijateljstvo“, „Kako neko može da traži nazad poklon od majke koja je izgubila dete?“ i „Srce mi se slomilo dok sam čitala“ – samo su neki od komentara ljudi koji su pročitali ovu ispovest.