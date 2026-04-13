Doktor otkrio koji predmet u vašoj kući je "najotrovniji": "Dovoljno je samo par udaha"

Iako se čine bezopasno, oni mogu ozbiljno ugroziti zdravlje

Autor:  Slobodanka Ćorić
13.04.2026.09:47
Muškarci mogu stariti sporije ako konzumiraju jednu namirnicu: Ključ je u ovome, samo ne smete preterivati
Shutterstock
 Muškarci mogu stariti sporije ako konzumiraju jednu namirnicu: Ključ je u ovome, samo ne smete preterivati
Prethodna vest
Maja se udala za čoveka svog života: Ono šta se desilo na medenom mesecu potpuno joj je promenilo život
Shutterstock
 Maja se udala za čoveka svog života: Ono šta se desilo na medenom mesecu potpuno joj je promenilo život
Sledeća vest
 

Kada razmišljamo o potencijalnim prijetnjama u vlastitom domu, obično nam padaju na pamet stvari poput hemikalija u sredstvima za čišćenje ili plesan. Međutim, stručnjak za naturopatsku medicinu, dr. Pedi Mirdamadi, tvrdi da se jedna od najopasnijih stvari možda nalazi tačno u vašoj utičnici – plug-in osveživači vazduha. Naizgled bezazleni, oni mogu ozbiljno ugroziti vaše zdravlje, što mnogi ljudi nikada ne bi očekivali.

Dr. Pedi Mirdamadi upozorava da plug-in osveživači vazduha mogu biti izvor brojnih zdravstvenih problema, uključujući alergije, iritaciju očiju, infekcije disajnih puteva i astmu. U svom videu na TikToku, istakao je da većina ovih proizvoda sadrži opasne hemikalije poput formaldehida i hlapljivih organskih jedinjenja, koja putem vazduha ulaze u telo.

 

„Disanjem, toksini vrlo brzo ulaze u naš sistem“, objasnio je dr. Mirdamadi, savetujući da svi koji koriste ove proizvode odmah prestanu, posebno ako imaju simptome poput astme ili alergija.

Koja je alternativa?

Kao alternativu, predložio je prirodne metode osvežavanja prostora, poput difuzora eteričnih ulja. Međutim, upozorio je vlasnike kućnih ljubimaca, posebno pasa, da određena ulja mogu biti štetna za njihove ljubimce.

Njegov video izazvao je mnoštvo reakcija na TikToku, gde su korisnici delili vlastite recepte za prirodne osveživače vazduha. Jedna osoba preporučila je kuvanje smeše kora narandže, klinčića, cimeta i brusnica, dok su drugi predložili kombinacije limuna i timijana ili korišćenje svežeg ruzmarina.

Povezane vesti

Deca otkrivaju: Ovako izgleda super mama
Foto: Shutterstock | Shuterstoock
Magična rečenica

Deca otkrivaju: Ovako izgleda super mama

12:10 | 0
Pare ležu na račun posle Uskrsa: Ova 3 znaka horoskopa izlaze iz minusa, mogu da odahnu!
Foto: Shutterstock
horoskop

Pare ležu na račun posle Uskrsa: Ova 3 znaka horoskopa izlaze iz minusa, mogu da odahnu!

11:48 | 0
„Imam 34 i još mislim da imam vremena“: Do koje godine je zapravo kasno za prvo dete?
Foto: Shutterstock
koliko čekati?

„Imam 34 i još mislim da imam vremena“: Do koje godine je zapravo kasno za prvo dete?

11:27 | 0
Ovo vam pravi salo oko stomaka: Namirnice koje ne treba jesti pre ručka
Foto: Shutterstock
vitka linija

Ovo vam pravi salo oko stomaka: Namirnice koje ne treba jesti pre ručka

11:05 | 0
Baba Vanga za 2026: Ovih 5 znakova brišu dugove i ulaze u period velikog novca
Printscreen/Youtube/IGN Movie Trailers
HOROSKOP

Baba Vanga za 2026: Ovih 5 znakova brišu dugove i ulaze u period velikog novca

10:43 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Do kada su uskršnja jaja bezbedna? Većina pravi istu grešku čim prođu praznici - može biti opasno
Foto: ATA IMAGES | ATA images

Do kada su uskršnja jaja bezbedna? Većina pravi istu grešku čim prođu praznici - može biti opasno

11:25 | 0
One nisu imale omekšivač, imale su nešto bolje: Evo kako je veš naših baka bio mekan kao duša, ovaj trik obara sa nogu
Shutterstock

One nisu imale omekšivač, imale su nešto bolje: Evo kako je veš naših baka bio mekan kao duša, ovaj trik obara sa nogu

08:16 | 0
Kako očistiti rešo? Evo gde svi greše, zato vam ne spadne sva prljavština
Shutterstock/Mohamed Hamam Barakat

Kako očistiti rešo? Evo gde svi greše, zato vam ne spadne sva prljavština

21:31 | 0
Ni slučajno da stoje danima, pojedite ih što pre! Koliko smeju da stoje jaja posle Uskrsa?
shutterstock

Ni slučajno da stoje danima, pojedite ih što pre! Koliko smeju da stoje jaja posle Uskrsa?

19:58 | 0
Komarci od njih beže kao vampiri od belog luka, plus jedna tera i mušice i buve: Koje biljke treba zasaditi u dvorištu da bi vas zaštitile na leto?
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Nemanja Petronje

Komarci od njih beže kao vampiri od belog luka, plus jedna tera i mušice i buve: Koje biljke treba zasaditi u dvorištu da bi vas zaštitile na leto?

17:57 | 0
Kupila sam pirinač i stavila u 4 tegle: Gurnula sam ih u ćoškove i rešila veliki problem
Shutterstock

Kupila sam pirinač i stavila u 4 tegle: Gurnula sam ih u ćoškove i rešila veliki problem

13:24 | 0
Ne bacajte ljuske od jaja: Ono što rade u aprilu na ovom mestu, oduševiće vas
Foto: Shutterstock

Ne bacajte ljuske od jaja: Ono što rade u aprilu na ovom mestu, oduševiće vas

12:26 | 0
Najbrži uskršnji kolač: Ako niste stigli da napravite slatkiš, ovaj je gotov očas posla!
Foto: Shutterstock

Najbrži uskršnji kolač: Ako niste stigli da napravite slatkiš, ovaj je gotov očas posla!

07:59 | 0
Nema više čupanja korova: Samo pospite ovo i gledajte kako se suši
Foto: Shutterstock | shutterstock

Nema više čupanja korova: Samo pospite ovo i gledajte kako se suši

15:44 | 0
Svi greše kad kuvaju kafu! Evo zašto je kipuća voda najveća greška
Foto: Shutterstock | shutterstock

Svi greše kad kuvaju kafu! Evo zašto je kipuća voda najveća greška

13:17 | 0

Najnovije

Najčitanije

5min

Deca otkrivaju: Ovako izgleda super mama

27min

Pare ležu na račun posle Uskrsa: Ova 3 znaka horoskopa izlaze iz minusa, mogu da odahnu!

48min

„Imam 34 i još mislim da imam vremena“: Do koje godine je zapravo kasno za prvo dete?

50min

Do kada su uskršnja jaja bezbedna? Većina pravi istu grešku čim prođu praznici - može biti opasno

1H

Ovo vam pravi salo oko stomaka: Namirnice koje ne treba jesti pre ručka

23H

Za sina i snaju sam spremila ručak i kolače: Pare sam pozajmila, a ona me odmah ponizila!

16H

Dnevni horoskop za ponedeljak, 13. april: Fenomenalan početak nedelje za Ovnove, krenite odmah u akciju

1D

Šta uraditi sa čuvarkućom od prošle godine? Jedna greška donosi lošu sreću

18H

Nedeljni horoskop od 13. do 20. aprila: Jarčevi, obratite pažnju na zdravlje, Vage treba da odu na putovanje

20H

Sinovi je se odrekli, a dala im sve: Teška porodična priča poznate pevačice

Vidi sve

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

09:53 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0