Izbeljivanje jaja bez kuvanja najlakše i najbrže se postiže potapanjem jaja u mešavinu vode i alkoholnog sirćeta (odnos 3:1) na 10-15 minuta, nakon čega se braon sloj lako skida trljanjem sunđerom. Sirćetna kiselina nežno skida površinski pigment, čineći ljusku belom i spremnom za intenzivnije boje.

Postupak izbeljivanja jaja bez kuvanja

U šerpu sipajte vodu i alkoholno sirće (9%) u odnosu 3:1 (npr. 1 litar vode na 3 dl sirćeta). Spustite jaja u hladnu mešavinu vode i sirćeta. Ostavite da stoje 10-15 minuta dok ne posvetle. Izvadite jaja i nežno ih istrljajte grubljom stranom sunđera ili truleks krpom pod mlazom hladne vode kako biste uklonili ostatke smeđe boje. Tako će se boja bolje zadržati na ljusci i biće jača.

Dodatni saveti:

· Dodavanje kašičice soli u vodu može pomoći da ljuska očvrsne.

· Alternativno, možete vatu natopiti sirćetom i prebrisati jaja pre farbanja, mada je

Ovako izbeljena jaja su idealna za dekoraciju ili farbanje prirodnim i svetlijim bojama.

