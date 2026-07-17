Vesti
Alo!

Horoskop

Kao da su ustali na levu nogu: Dan je baksuzan za jedan znak horoskopa

Stres na svakom koraku.

Autor:  Vesna Vukadinović
17.07.2026.08:41
0
Kao da su ustali na levu nogu: Dan je baksuzan za jedan znak horoskopa
Foto: Printscreen | Printscreen/YouTube/Sony Pictures Entertainment
Kako da lek protiv bolova deluje brže? Ova trik je naučno dokazan!
Foto: Shutterstock | VH-studio
 Kako da lek protiv bolova deluje brže? Ova trik je naučno dokazan!
Prethodna vest
Od danas, 17. jula, tri znaka će početi da nenormalno privlače samo lepe stvari u život: Biće smeha, para, ljubavi, ma svega
Foto: Shutterstock | Shutterstock/PeopleImages
 Od danas, 17. jula, tri znaka će početi da nenormalno privlače samo lepe stvari u život: Biće smeha, para, ljubavi, ma svega
Sledeća vest
 

Prema astrološkim prognozama, današnji dan mogao bi biti posebno izazovan za osobe rođene u znaku Raka. Astrolozi smatraju da bi pripadnici ovog znaka danas mogli da se suoče sa pojačanom emotivnom osetljivošću i osećajem da stvari ne teku onako kako su zamislili.

Emocije mogu da preuzmu kontrolu

Rakovi su poznati po svojoj intuitivnosti i izraženim emocijama, ali upravo bi ih danas ta osobina mogla dovesti u nezgodnu situaciju.

Mogu imati osećaj zastoja i frustracije, naročito kada su u pitanju porodični odnosi, privatni planovi ili pitanja vezana za dom.

Mnogi pripadnici ovog znaka mogli bi imati utisak da se previše trude, a da rezultati izostaju, što bi dodatno moglo da utiče na njihovo raspoloženje.

Problemi u kući i neočekivani troškovi

Rakovi bi tokom dana mogli da se suoče i sa manjim neprijatnostima u domaćinstvu. Mogući su kvarovi kućnih aparata, sitne nezgode ili iznenadni troškovi koji nisu bili planirani. Iako se ne radi o velikim problemima, ovakve situacije mogle bi dodatno da povećaju nervozu i osećaj opterećenosti.

Komunikacija sa partnerom, članovima porodice ili bliskim prijateljima danas bi mogla biti posebno osetljiva.

Čak i dobronameran savet ili bezazlena primedba mogu biti pogrešno protumačeni, pa postoji veća mogućnost za nesporazume i rasprave.

Nije dan za važne odluke

Zbog pojačanih emocija i manjka koncentracije, ovaj dan nije najpovoljniji za donošenje važnih odluka. Potpisivanje ugovora, rešavanje komplikovanih porodičnih pitanja ili pokretanje značajnih poslovnih projekata možda bi trebalo odložiti za neki povoljniji trenutak.

Emocije bi danas mogle da zasene racionalno razmišljanje, pa postoji veći rizik od pogrešnih procena.

Strpljenje je ključ

Najbolje će proći oni Rakovi koji uspeju da uspore tempo i ne dozvole da ih sitni problemi izbace iz ravnoteže.

Malo vremena za odmor, izbegavanje nepotrebnih sukoba i fokus na stvari koje ih opuštaju mogli bi značajno da poprave utisak o ovom danu.

Video:

emb

horoskop astrologija baksuz alo najzena

Povezane vesti

Pacovi vam ulaze u dvorište? Tri besplatna trika oteraće ih bez otrova i zamki
Foto: Kolaž/Canva
SAVETI

Pacovi vam ulaze u dvorište? Tri besplatna trika oteraće ih bez otrova i zamki

13:14 | 0
Mesijeva žena ne skida ova pantalone na Svetskom prvenstvu, samo menja boje: Zašto? Zato što izdužuju noge i vizuleno skidaju bar 4 kilograma
Profimedia
ISKUSNO!

Mesijeva žena ne skida ova pantalone na Svetskom prvenstvu, samo menja boje: Zašto? Zato što izdužuju noge i vizuleno skidaju bar 4 kilograma

12:34 | 0
Vrućina vam ne da da dišete, a haljine nisu vaš fazon? Ja svako leto biram ovaj komad i nikad se ne pokajem
pinterest
MODNI TRIKOVI

Vrućina vam ne da da dišete, a haljine nisu vaš fazon? Ja svako leto biram ovaj komad i nikad se ne pokajem

11:58 | 0
Skoro svaka kuća u Jugoslaviji imala je ovu lampu, a danas vredi i do 2.000 evra: Mnogi je čuvaju u podrumu, a pojma nemaju kakvo blago imaju
Naj žena/Ilustracija
PROVERITE!

Skoro svaka kuća u Jugoslaviji imala je ovu lampu, a danas vredi i do 2.000 evra: Mnogi je čuvaju u podrumu, a pojma nemaju kakvo blago imaju

11:24 | 0
Nedeljni horoskop od 20. do 26. jula 2026: Merkur kreće napred, stiže talas sreće i novih prilika za sve znakove
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Yuri Dondish
HOROSKOP

Nedeljni horoskop od 20. do 26. jula 2026: Merkur kreće napred, stiže talas sreće i novih prilika za sve znakove

11:06 | 0
Komentari (0)

Horoskop

Nedeljni horoskop od 20. do 26. jula 2026: Merkur kreće napred, stiže talas sreće i novih prilika za sve znakove
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Yuri Dondish

Nedeljni horoskop od 20. do 26. jula 2026: Merkur kreće napred, stiže talas sreće i novih prilika za sve znakove

11:06 | 0
Od danas, 17. jula, tri znaka će početi da nenormalno privlače samo lepe stvari u život: Biće smeha, para, ljubavi, ma svega
Foto: Shutterstock | Shutterstock/PeopleImages

Od danas, 17. jula, tri znaka će početi da nenormalno privlače samo lepe stvari u život: Biće smeha, para, ljubavi, ma svega

08:54 | 0
Stižu im velike pare: Za 3 znaka horoskopa od 17. jula počinje uspešan period
Foto: Shutterstock | VStock_A

Stižu im velike pare: Za 3 znaka horoskopa od 17. jula počinje uspešan period

21:28 | 0
Dnevni horoskop za 17. jul: Lav je magnet za ljubav, Škorpija donosi važnu odluku
Foto: Shutterstock | Billion Photos

Dnevni horoskop za 17. jul: Lav je magnet za ljubav, Škorpija donosi važnu odluku

19:42 | 0
Danas se Jupiter i Pluton sudaraju: 4 horoskopska znaka će konačno prizvati ljubav i pare
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube/FX Networks and Hulu

Danas se Jupiter i Pluton sudaraju: 4 horoskopska znaka će konačno prizvati ljubav i pare

15:33 | 0
Nije daleko 31. jul, za petnaest dana stiže haos: Evo kome se vraća ljubav iz prošlosti, biće intenzivno baš
PeopleImages/ shutterstock

Nije daleko 31. jul, za petnaest dana stiže haos: Evo kome se vraća ljubav iz prošlosti, biće intenzivno baš

14:15 | 0
Raskid s njima ostavlja ranu godinama! Ova 3 horoskopska znaka se nikad ne zaboravljaju
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube/Olivia Rodrigo

Raskid s njima ostavlja ranu godinama! Ova 3 horoskopska znaka se nikad ne zaboravljaju

12:18 | 0
Rasturaju brak kao od šale! Ova 4 znaka horoskopa se najčešće razvode
Foto: Shutterstock | krivinis

Rasturaju brak kao od šale! Ova 4 znaka horoskopa se najčešće razvode

07:40 | 0
Stižu nagrade: Ova 3 znaka će u četvrtak, 16. jula konačno biti zadovoljna, brige ostavljaju u prošlosti
Foto: Printscreen | Printscreen/YouTube/Black Eyed Peas

Stižu nagrade: Ova 3 znaka će u četvrtak, 16. jula konačno biti zadovoljna, brige ostavljaju u prošlosti

22:00 | 0
Dnevni horoskop za četvrtak, 16. jul: Vagama slede ljubavna iznenađenja, Strelci željni promena
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube/Maluma

Dnevni horoskop za četvrtak, 16. jul: Vagama slede ljubavna iznenađenja, Strelci željni promena

19:15 | 0

Najnovije

Najčitanije

1min

Pacovi vam ulaze u dvorište? Tri besplatna trika oteraće ih bez otrova i zamki

20min

Dušek sve ,,oseća": Evo koje navike mu drastično smanjuju vek trajanja, jednu imamo svi

41min

Mesijeva žena ne skida ova pantalone na Svetskom prvenstvu, samo menja boje: Zašto? Zato što izdužuju noge i vizuleno skidaju bar 4 kilograma

58min

Cela Jugoslavija je uzdisala za njima, a onda su nestale: Evo gde su danas sestre Barudžija

1H

Vrućina vam ne da da dišete, a haljine nisu vaš fazon? Ja svako leto biram ovaj komad i nikad se ne pokajem

1D

Kako su se upoznali Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj: Evo na kom posebnom mestu su se venčali

23H

Nije daleko 31. jul, za petnaest dana stiže haos: Evo kome se vraća ljubav iz prošlosti, biće intenzivno baš

24H

Pomešajte dva jeftina sastojka i oterajte komarce i mrave iz kuće

21H

Lubenica dijeta skida i do 3 kilograma za samo 7 dana: Ubedljivo najbrži put do idealne linije

1D

"Ceo moj 10-godišnji brak je bio laž": Krila neverstvo muža od svih, sve dok nije završila u bolnici...

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0