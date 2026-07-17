Kada vas boli glava ili kičma i popijete lek, sigurno jedva čekate da ublaži taj grozni osećaj. Postoji tri načina koja pomažu da lek brže deluje, a zasnovana su na naučnim ispitivanjima.

1. Lezite na desnu stranu

Kod osoba koje su u ispitivanju Univerziteta „Džon Hopkins“ popile lek protiv bolova i legle na desnu stranu, duplo brže je počeo da deluje nego kod onih koji su sedeli ili ležali na levoj strani. Razlog je to što u ovom položaju tableta brže dospeva do creva i krvotoka - za 10 minuta, dok kada stojite i sedite to se desi za 23 minuta, a dok ležite na levoj strani za 100 minuta.

2. Prošetajte

Kada primite vakcinu protiv gripa ili neku drugu, bilo bi dobro da posle toga prošetate 60 do 90 minuta. Utvrđeno je da se umerenom aktivnošću poboljšava sposobnost tela da prepozna vakcinu i stvori antitela. Ovo su zaključili stručnjaci Univerziteta Ajova.

3. Popijte ga s kafom

Ukoliko patite od migrena, popijte tabletu protiv bolova zajedno sa šoljom kafe ili čaja. Kombinacija sastojaka iz aspirina i kofeina je najefikasnija u ublažavanje ove vrste glavobolje, kažu stručnjaci. Na ovaj način tableta brže dolazi do krvotoka i blokiraju se receptori odgovorni za bol.

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