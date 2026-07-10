Ljubav retko sledi pravila, a mnogi će barem jednom u životu završiti u vezi za koju će kasnije shvatiti da nije bila pravi izbor. Dok neki brzo prepoznaju kada odnos nema budućnost, drugi se iznova zaljubljuju u osobe koje im ne mogu pružiti ono što traže. Astrologija smatra da su pojedini horoskopski znakovi zbog svoje emocionalnosti, idealizma ili potrebe da u drugima vide ono najbolje skloniji upravo takvim ljubavnim pričama.

To ne znači da im je suđena nesrećna ljubav, već da često daju srce ljudima koji ne znaju uzvratiti istom merom. Prema astrološkim tumačenjima, ova četiri znaka najčešće se zaljubljuju u pogrešne osobe.

Ribe

Ribe su veliki romantičari koji u ljubav ulaze otvorena srca. Pripadnici ovog znaka često veruju da se svaka osoba može promeniti ako dobije dovoljno ljubavi i razumevanja. Upravo ih takav optimizam ponekad odvede u veze koje im donose više razočaranja nego sreće.

Ribe u partnerima često vide ono što bi mogli postati, umesto onoga što zaista jesu. Zbog toga neretko zanemaruju upozoravajuće znakove i predugo ostaju u odnosima koji ih ne ispunjavaju. Tek nakon nekog vremena shvate da su više verovali vlastitim nadama nego stvarnosti. Uprkos tome, retko odustaju od potrage za pravom ljubavi.

Rak

Rakovi se snažno emocionalno vežu za ljude do kojih im je stalo. Kada nekoga zavole, spremni su uložiti mnogo vremena, pažnje i razumevanja kako bi veza uspjela. Upravo zbog toga ponekad ostaju uz osobe koje njihov trud ne cene.

Pripadnici ovog znaka teško odustaju od odnosa u koji su uložili emocije. Često veruju da će se partner promeniti ili da će se problemi vremenom rešiti, čak i kada za to nema stvarnih razloga. Njihova odanost jedna je od njihovih najvećih vrlina, ali upravo ih ona može navesti da predugo ostanu u vezama koje im ne donose sreću.

Vaga

Vage vole sklad, bliskost i osećaj da s nekim mogu deliti svakodnevicu. Budući da ne vole sukobe ni usamljenost, ponekad prebrzo idealizuju osobu koja im se svidi.

Pripadnici ovog znaka često daju drugu, treću pa i četvrtu priliku partnerima koji ih razočaraju. Veruju da se problemi mogu rešiti razgovorom i kompromisom, zbog čega neretko zanemaruju vlastite potrebe. Tek kada shvate da odnos nije uzajaman, odlučuju krenuti dalje. No do tada su često već uložili mnogo emocija.

Strelac

Strelci vole uzbuđenje, spontana poznanstva i ljude koji se razlikuju od njihove okoline. Upravo ih ta otvorenost prema novim iskustvima ponekad dovodi do osoba koje nisu spremne za ozbiljan odnos.

Pripadnici ovog znaka lako se oduševe nečijom harizmom, duhovitošću ili pustolovnim duhom. Međutim, tek kasnije otkriju da između njih postoje velike razlike u očekivanjima i životnim vrednostima. Iako se nakon razočaranja brzo oporavljaju, neretko im se događa da ponovo odaberu osobu koja im ne može pružiti stabilnost koju potajno priželjkuju.

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