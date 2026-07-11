Astrolozi smatraju da postoje žene koje ne traže partnera kako bi im život bio lepši, već osobu koja će poštovati njihov prostor i nezavisnost. Mnogi ih smatraju najmanje poželjnim suprugama i majkama zato što ne veruju u ideju ljubavi koja traje zauvek i zbog toga se ne osećaju neprijatno.

U ljubavne veze ne ulaze kako bi ispunile očekivanja drugih ljudi. Imaju jasno postavljene kriterijume i ne osećaju grižu savesti kada partner ne uspe da ih ispuni.

Svako ko želi da bude sa njima mora da uloži mnogo truda jer od svojih principa ne odustaju bez obzira na okolnosti ili osobu pored sebe.

Razlog zbog kojeg ih mnogi smatraju zahtevnim partnerkama nije nedostatak emocija, iako na prvi pogled mogu delovati rezervisano. Njima je lična sloboda važnija od idealizovane predstave o braku.

Brak vide kao priliku za lični razvoj i međusobno poštovanje, a ne kao odnos u kojem treba da potisnu svoje želje i potrebe kako bi udovoljile drugima.

Ove žene često nose etiketu najzahtevnijih supruga i majki jer ne pristaju da se uklope u tradicionalna očekivanja i društvene obrasce koji im ne odgovaraju.

Škorpija

Škorpija je inteligentna, pronicljiva i dosledna svojim stavovima. Lako procenjuje ljude i situacije, odgovorna je i dobro organizovana. Ipak, teško prihvata prilagođavanje tuđim željama jer veruje da treba da ostane verna sebi. Kompromis ne smatra nečim što se podrazumeva, već ga prihvata samo kada proceni da je zaista opravdan. Partneru se potpuno otvara tek kada stekne veliko poverenje, zbog čega mnogi nemaju dovoljno strpljenja da sačekaju taj trenutak.

Ovan

Žena rođena u znaku Ovna prirodno preuzima inicijativu i voli da ima jasnu predstavu o svemu što se dešava u vezi. Planiranje i organizacija daju joj osećaj sigurnosti, ali njena odlučnost ponekad može prerasti u potrebu da njeno mišljenje uvek bude presudno. Zbog toga nesuglasice lako postaju ozbiljni sukobi, posebno kada ni jedna strana nije spremna na popuštanje.

Strelac

Strelac izuzetno ceni slobodu i nezavisnost, pa u ozbiljne veze ulazi tek kada je siguran da neće izgubiti svoj lični prostor. Partnera voli iskreno, ali ne prihvata ograničenja koja doživljava kao sputavanje. Kao majka ume da bude brižna i posvećena, ali decu podstiče na samostalnost, radoznalost i istraživanje sveta. U partnerskom odnosu ostaje ispunjena dok ima osećaj da je ravnopravna osoba, a ne neko ko je zadužen isključivo za porodične obaveze.

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