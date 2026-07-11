Sigurno vam se nekada dogodilo da na pijaci izaberete naizgled savršenu, mirisnu dinju, odnesete je kući i sa nestrpljenjem očekujete prvi zalogaj. Međutim, umesto sočnog i slatkog ukusa, dočeka vas tvrda i gotovo bezukusna dinja.

Takvo iskustvo može biti razočaravajuće, ali to ne znači da plod treba odmah baciti. Pre nego što se odlučite na to, vredi isprobati jednostavan trik koji mnoge iskusne domaćice koriste kada dinja nije dovoljno zrela i slatka.

Najčešći razlog zbog kojeg dinja nema očekivanu slatkoću jeste to što je ubrana pre nego što je potpuno sazrela. Na pijace često stižu plodovi koji nisu imali dovoljno vremena da dozru na suncu, već su sazrevali tokom transporta.

Dobra vest je da dinja i u takvim slučajevima može da popravi ukus. Njena tekstura je uglavnom očuvana, a uz odgovarajući postupak moguće je podstaći razvoj prijatnije slatkoće.

Tajni trikovi iskusnih domaćica

Ako dinja nije dovoljno slatka, nemojte pokušavati da njen ukus popravite samo prelivanjem medom, jer će na taj način slatkoća biti prisutna samo spolja, dok će unutrašnjost ostati bez izraženog ukusa.

Postoji nekoliko načina koji zaista mogu da poboljšaju njenu aromu.

So kao prirodni pojačivač ukusa

Iako na prvi pogled deluje neobično, mali prstohvat morske soli može da istakne prirodnu slatkoću dinje. So utiče na način na koji osećamo ukus i pomaže da šećeri koji se već nalaze u voću budu izraženiji.

Kratka karamelizacija

Ukoliko dinja nije previše mekana, možete je kratko zagrejati u tiganju uz malo smeđeg šećera i putera. Toplota će dodatno istaći prirodne šećere i dati dinji bogatiji, puniji ukus. Ovako pripremljena odlično se slaže sa kuglom sladoleda od vanile.

Dinja kao dodatak letnjim salatama

Dinja koja nema dovoljno slatkoće može postati odličan sastojak slanih letnjih salata. Možete je kombinovati sa pršutom, fetom ili mocarelom, dodati malo rukole i preliti maslinovim uljem. Njena blaga aroma tada se lepo uklapa sa slanim ukusima sireva i suhomesnatih proizvoda.

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