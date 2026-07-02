Tokom leta im je potrebno mnogo sunca, redovno zalivanje i uklanjanje uvelih cvetova.
 
Održavanje leti obuhvata nekoliko ključnih koraka:
 
Zalivanje
  • Kadifice vole vlažnu zemlju i ne podnose da ostanu bez vode.
  • Zalivajte ih redovno tokom vrelih letnjih dana.
  • U toplotnim talasima zalivajte ih svakodnevno.
  • Zalivajte ih rano ujutru ili uveče kako bi koren upio vlagu pre nego što sunce jako ugreje.
Uklanjanje precvetalih cvetova
  • Redovno kidajte uvele cvetove.
  • Ovaj proces se zove orezivanje ili čišćenje.
  • Tako pomažete biljci da ne troši energiju na stvaranje semena.
  • Biljka će umesto toga proizvoditi nove pupoljke i cvetati duže.
Prihrana (opciono)
  • Prihranjivanje nije obavezno jer kadifica uspeva u skoro svakoj zemlji.
  • Ako želite bujnije cvetanje, dodajte đubrivo za cvetnice jednom nedeljno.
  • Pratite uputstva na pakovanju da ne biste previše nađubrili biljku.
Zaštita
  • Kadifice imaju jak miris koji prirodno tera mnoge štetočine iz bašte.
  • Ako ih sadite u saksijama, pazite na višak vode u tacnama kako koren ne bi istrulio.