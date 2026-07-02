Stoji ama baš svakoj građi, prijatna za leto, a ultramoderna: Ova haljina doslovno stoji svakoj ženi, sakriva sve nesavršenostiPrethodna vest
Tokom leta im je potrebno mnogo sunca, redovno zalivanje i uklanjanje uvelih cvetova.
Održavanje leti obuhvata nekoliko ključnih koraka:
Zalivanje
- Kadifice vole vlažnu zemlju i ne podnose da ostanu bez vode.
- Zalivajte ih redovno tokom vrelih letnjih dana.
- U toplotnim talasima zalivajte ih svakodnevno.
- Zalivajte ih rano ujutru ili uveče kako bi koren upio vlagu pre nego što sunce jako ugreje.
Uklanjanje precvetalih cvetova
- Redovno kidajte uvele cvetove.
- Ovaj proces se zove orezivanje ili čišćenje.
- Tako pomažete biljci da ne troši energiju na stvaranje semena.
- Biljka će umesto toga proizvoditi nove pupoljke i cvetati duže.
Prihrana (opciono)
- Prihranjivanje nije obavezno jer kadifica uspeva u skoro svakoj zemlji.
- Ako želite bujnije cvetanje, dodajte đubrivo za cvetnice jednom nedeljno.
- Pratite uputstva na pakovanju da ne biste previše nađubrili biljku.
Zaštita
- Kadifice imaju jak miris koji prirodno tera mnoge štetočine iz bašte.
- Ako ih sadite u saksijama, pazite na višak vode u tacnama kako koren ne bi istrulio.
Komentari (0)