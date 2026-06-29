Iako mnogi roditelji odlazak u prodavnicu sa decom doživljavaju kao dodatni stres zbog molbi za slatkiše, nestašluka i ometanja tokom kupovine, stručnjaci ističu da upravo takve situacije mogu biti dragocene životne lekcije za najmlađe.

Boravak u prodavnici pruža deci priliku da nauče osnove zdrave ishrane i shvate da se obroci ne sastoje samo od grickalica i slatkiša, već i od voća, povrća, integralnih žitarica i proteina. Uključivanjem u izbor namirnica, deca su često spremnija da kasnije jedu ono što su sama odabrala.

Kupovina takođe može pomoći mališanima da razviju osećaj za vreme i organizaciju, posebno ako roditelji unapred odrede koliko će se zadržati u prodavnici. Pisanje spiska za kupovinu i pronalaženje proizvoda sa liste podstiču planiranje, izražavanje želja i potreba, ali i pretvaraju kupovinu u zabavnu potragu.

Osim toga, deca tokom kupovine usvajaju prve lekcije o novcu. Uče razliku između želja i potreba, zašto pojedini proizvodi koštaju više od drugih i kako se donose odluke o trošenju novca. Upoređivanje cena i čitanje deklaracija razvijaju matematičke veštine i kritičko razmišljanje.

Odsek sa voćem i povrćem može postati mala učionica u kojoj deca uče kako da prepoznaju sveže i kvalitetne namirnice. Istovremeno, svakodnevne situacije u prodavnici pomažu im da usvoje lepe manire, poput pozdravljanja, zahvaljivanja, čekanja u redu i ljubazne komunikacije.

Dodeljivanje jednostavnih zadataka, poput pronalaženja određenog proizvoda ili stavljanja voća u kesu, dodatno podstiče osećaj samostalnosti i samopouzdanja. Upravo zato stručnjaci smatraju da, uprkos izazovima, odlazak u prodavnicu sa decom može biti dragoceno iskustvo koje ih uči važnim životnim veštinama.