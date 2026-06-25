Pun Mesec poznat kao "Mesec jagode" očekuje se 30. juna u znaku Jarca i donosi snažnu energiju završetaka i preokreta, posebno u oblastima posla, odgovornosti i dugoročnih odluka. Ovaj astrološki period traje oko dve nedelje i podstiče ljude da se suoče sa obavezama i stvarima koje su dugo odlagali, bez mogućnosti bega od realnosti.

Emocije mogu biti potisnute jer Jarac traži kontrolu i stabilnost, pa mnogi mogu delovati hladnije nego inače, iako se u njima odvija snažan unutrašnji pritisak. Ovo je vreme kada se postavljaju granice, donose važne odluke i zatvaraju životni ciklusi, kako bi se otvorio prostor za nove početke.

Najviše će biti pogođeni Rakovi, Jarčevi, Ovnovi i Vage. Rakovima se fokus stavlja na partnerske odnose koji prolaze kroz testove i moguće krize. Jarčevi prolaze kroz ličnu transformaciju i završavaju važne životne faze. Ovnovi imaju naglasak na karijeri i mogućim promenama posla. Vage se suočavaju sa porodičnim problemima i odlukama vezanim za dom i selidbu.

Naziv "Mesec jagode" potiče iz tradicije severnoameričkih naroda i označava period berbe zrelih jagoda, a ne boju Meseca.