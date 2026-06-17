Ovan – Snaga

Pred vama je dan u kojem će najvažnije biti da sačuvate mir i samokontrolu. Neko bi mogao da vas isprovocira, ali ne dozvolite da vas emocije nadvladaju. Na poslu ćete postići više strpljenjem nego raspravom. U ljubavi pokažite nežniju stranu svoje prirode.

Bik – As Pentakla

Sudbina vam šalje priliku koja bi mogla da popravi finansijsku situaciju. Obratite pažnju na nove ponude, ideje i poslovne kontakte. Ovo nije trenutak za brzu zaradu, već za nešto što može doneti dugoročnu stabilnost.

Blizanci – Dvojka Štapova

Vreme je da donesete važnu odluku i odredite pravac kojim želite da idete. Nemojte prihvatati prvo rešenje samo zato što deluje najlakše. Dobro proučite sve mogućnosti pre nego što presečete.

Rak – Desetka Pentakla

Porodica, dom i osećaj sigurnosti danas dolaze u prvi plan. Mogući su razgovori o zajedničkim planovima, nekretninama ili većim ulaganjima. Prava vrednost nalazi se u ljudima koji su uz vas.

Lav – Mag

Sve je u vašim rukama. Ovo je odličan dan za pregovore, prezentacije i važne razgovore. Vaše reči imaju posebnu snagu, pa ih koristite mudro. Inicijativa će vam doneti rezultate.

Devica – Kraljica Pentakla

Praktičnost i organizacija biće vaši najveći saveznici. Posvetite se obavezama koje zahtevaju preciznost i strpljenje. Dobar je trenutak za sređivanje finansija i planiranje budućih troškova.

Vaga – Ljubavnici

Pred vama je izbor koji ne treba donositi pod pritiskom emocija. U ljubavi je vreme za iskren razgovor, dok ćete na poslu morati da odlučite između dve opcije. Ne pristajte na ono što ne osećate kao ispravno.

Škorpija – Kralj Pehara

Emocije će biti jake, ali ih držite pod kontrolom. Dan je povoljan za pomirenja, važne razgovore i rešavanje nesporazuma. Ne dozvolite starim uvredama da upravljaju vašim odlukama.

Strelac – Paž Pentakla

Male stvari danas mogu doneti velike rezultate u budućnosti. Obratite pažnju na detalje i ne potcenjujte jednostavne zadatke. Nova znanja i veštine mogu vam uskoro doneti korist.

Jarac – Kočija

Vreme je da krenete napred bez oklevanja. Dan je odličan za završavanje obaveza, poslovna putovanja i donošenje važnih odluka. Držite fokus na svom cilju i ne dozvolite da vas drugi skrenu sa puta.

Vodolija – Mesec

Ne verujte svemu što čujete ili pomislite. Oko vas ima mnogo nejasnoća, pa važne odluke ostavite za neki drugi dan. Proveravajte informacije i ne dozvolite strahovima da vas vode.

Ribe – Šestica Pehara

Prošlost će vas danas podsetiti na sebe. Moguće je javljanje osobe koju dugo niste videli ili sećanje koje budi emocije. Lepo je prisećati se, ali ne zaboravite da živite u sadašnjosti.