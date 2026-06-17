Astrolozi tvrde da je upravo započelo jedno od najzanimljivijih perioda ovog meseca. Nakon Super mladog Meseca u Blizancima mnogi osećaju snažnu želju za promenama, novim počecima i donošenjem odluka koje su dugo odlagali.

Mladi Mesec tradicionalno simbolizuje novi početak, dok znak Blizanaca donosi energiju komunikacije, učenja, novih poznanstava i svežih ideja. Zbog toga mnogi upravo sada imaju osećaj da je pravo vreme za okretanje nove stranice.

Iako će svi znakovi osetiti deo ove energije, astrolozi smatraju da bi četiri znaka mogla posebno profitirati.

Blizanci

Blizanci su među najvećim dobitnicima ovog perioda jer se mladi Mesec događa upravo u njihovom znaku. Mnogi će osetiti nalet energije, samopouzdanja i motivacije za ostvarenje ciljeva.

Ako već neko vreme razmišljaju o promeni posla, pokretanju projekta ili donošenju važne privatne odluke, sada bi mogli dobiti dodatni vetar u leđa. Razgovor, poruka ili slučajan susret mogli bi pokrenuti događaje koji će obeležiti ostatak leta.

Vaga

Vagama ovaj period donosi osećaj olakšanja i optimizma. Situacije koje su poslednjih meseci stagnirale napokon bi se mogle pokrenuti.

Posebno su naglašene teme obrazovanja, putovanja i ličnog razvoja. Mnogi će dobiti priliku koju nisu očekivali ili pronaći rešenje za problem koji ih dugo opterećuje. Zvezde Vagama poručuju da veruju vlastitim sposobnostima i ne odbijaju nove izazove.

Vodolija

Vodolije će biti puni inspiracije i novih zamisli. Upravo sada mogli bi dobiti ideju koja će se pokazati važnom za budućnost. Ovo je izvrsno vreme za pokretanje projekata, sklapanje novih poznanstava i istraživanje prilika koje su do sad delovale nedostižno.

Za mnoge pripadnike ovog znaka novo poglavlje moglo bi započeti kroz posao, putovanje ili zanimljivu osobu.

Strelac

Strelci će najjače osetiti promjene u odnosima s drugim ljudima. Neki će upoznati osobu koja će ostaviti snažan utisak, dok bi drugi mogli rešiti nesporazum koji ih dugo prati. Otvoreni razgovori i iskrenost doneće najbolje rezultate.

Mnogi Strelci mogli bi doneti odluku koja će promeniti njihove planove za ostatak godine.

Period novih početaka

Astrolozi ističu da Super mladi Mesec u Blizancima ne donosi promene preko noći, ali otvara vrata novim mogućnostima. Upravo sada mnogi osećaju da je vreme za drugačije odluke, nove ciljeve i svež pogled na budućnost.

Za Blizance, Vage, Vodolije i Strelčeve ovo bi mogao biti period koji označava početak nečeg važnog. Ponekad je dovoljan jedan razgovor, jedna prilika ili jedna odluka da se otvori potpuno novo životno poglavlje.

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