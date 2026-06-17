Čuvanje paradajza u frižideru je jedna od najčešćih grešaka. Niske temperature prekidaju proces zrenja i mogu da učine njegovu unutrašnjost brašnjavom i bezukusnom. Kada se uzme u obzir da na pijaci može da košta i do 400 dinara po kilogramu, ovakav način čuvanja deluje kao pravi gubitak i novca i kvaliteta.

Većina ljudi želi isto: čvrst i sladak paradajz koji što duže ostaje svež. Razlika između onog koji omekša posle dva dana i onog koji traje nedelju dana svodi se na nekoliko jednostavnih pravila.

Za čuvanje najboljeg ukusa, paradajz je najpametnije držati na kuhinjskom pultu ili u ostavi, na sobnoj temperaturi. Tako preporučuju i zdravstvene institucije. Ako je paradajz još nezreo, treba ga ostaviti van frižidera dok potpuno ne sazri i ne bude spreman za konzumaciju.

Tek kada dostigne punu zrelost, može se staviti u frižider, i to samo ako se ne planira brzo korišćenje u naredna dva do tri dana.

Hlađenje jeste opcija, ali usporava ili zaustavlja dalje zrenje, pa paradajz koji se čuva u frižideru često ostaje bez svog punog ukusa i nikada ne razvije aromu kakvu bi imao na sobnoj temperaturi.