Iako se često veruje da su fizički izgled i finansijska stabilnost najvažniji faktori privlačnosti, istraživanja pokazuju da žene prilikom izbora dugoročnog partnera mnogo više pažnje obraćaju na karakterne osobine.

Jedna velika međunarodna studija pokazala je da žene među najpoželjnijim osobinama izdvajaju ljubaznost, pažnju i spremnost da se pomogne drugima. Dobrota i nesebičnost često ostavljaju snažniji utisak od fizičkog izgleda kada je reč o ozbiljnim vezama.

Posebno privlačnim smatra se i samopouzdanje, ali samo kada nije praćeno arogancijom. Muškarci koji su sigurni u sebe, ne osećaju potrebu da se stalno dokazuju i prirodno zrače stabilnošću često ostavljaju najbolji utisak. Takav stav uliva poverenje i daje osećaj sigurnosti u odnosu.

Žene cene i ambiciju, odnosno jasne ciljeve i strast prema poslu, hobijima ili ličnom razvoju. Nije presudan iznos na računu, već činjenica da osoba zna šta želi i aktivno radi na ostvarivanju svojih planova.

Na vrhu liste poželjnih osobina nalazi se i smisao za humor. Zajednički smeh pomaže povezivanju partnera, smanjuje stres i doprinosi stvaranju bliskosti. Sposobnost da se našalimo na sopstveni račun često se smatra znakom emocionalne zrelosti i samopouzdanja.

Zbog toga stručnjaci ističu da su za uspešnu i dugotrajnu vezu često mnogo važniji dobrota, samopouzdanje, ambicija i humor nego savršen fizički izgled ili materijalni status.