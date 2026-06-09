Nema tog modernog začina koji može da zameni miris domaćeg bećarca koji se krčka tokom leta. Iako deluje kao jednostavno jelo, nekoliko malih trikova može mu dati mnogo bogatiji ukus.

1. Papriku cepkajte, ne secite

Umesto da je sečete nožem, papriku iscepkajte rukama na nepravilne komade. Tako će bolje upiti sokove i dati gušću teksturu jelu.

Paradajz oljuštite i izgnječite rukama pre dodavanja u šerpu.

2. Dodajte pečenu papriku

Jedna ili dve pečene crvene paprike mogu potpuno promeniti ukus bećarca. Dodajte ih zajedno sa paradajzom kako biste dobili blagu dimljenu aromu i dodatnu slatkoću.

3. Kockica putera za kraj

Kada je jelo gotovo, sklonite šerpu sa vatre i dodajte malu kockicu hladnog putera. Lagano protresite šerpu dok se ne otopi. Sos će postati kremastiji, sjajniji i punijeg ukusa.

Za najbolji rezultat, bećarac kuvajte polako i bez žurbe, na tihoj vatri, dok svi ukusi ne dođu do izražaja.