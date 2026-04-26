Ovan

Ponedeljak vam donosi snažan početak i potrebu da odmah preuzmete inicijativu. Imaćete osećaj da nema vremena za čekanje ali je važno da napravite jasan plan. Kada usmerite energiju na pravi cilj rezultati dolaze brže nego što očekujete.



Bik

Važno je da zadržite stabilnost i da ne dozvolite da vas tempo drugih izbaci iz ravnoteže. Fokusirajte se na praktične stvari i ono što vam donosi sigurnost. Ponedeljak je dobar za postavljanje temelja za celu nedelju.



Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati mnogo razgovora poruka ili informacija. Neka vest može vam otvoriti novu perspektivu. Važno je da ne rasipate energiju već da se fokusirate na ono što vam je zaista bitno.



Rak

Emocije su pojačane i možete biti osetljiviji na atmosferu oko sebe. Važno je da pronađete balans između obaveza i svog unutrašnjeg mira. Kratko povlačenje može vam pomoći da se stabilizujete.



Lav

Imate priliku da se istaknete i pokažete svoje sposobnosti. Ljudi mogu primetiti vaš trud i energiju. Ponedeljak vam donosi samopouzdanje ali je važno da ostanete otvoreni za saradnju.



Devica

Fokusirani ste na obaveze i detalje i možete biti veoma produktivni. Ponedeljak je idealan za organizaciju i planiranje. Ipak pokušajte da ne budete previše kritični prema sebi.



Vaga

Odnosi dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe ali i da saslušate druge. Kroz balans dolazi do stabilnosti.



Škorpija

Intuicija vam je snažna i može vam pomoći da donesete važne odluke. Dan je dobar za fokus na dublje teme i rešavanje nečega što vas opterećuje.



Strelac

U vama se budi želja za kretanjem i novim planovima. Možete razmišljati o promenama ili učenju nečega novog. Ponedeljak vam donosi optimizam ali je važno da napravite konkretan korak.



Jarac

Fokusirani tse na ciljeve i odgovornosti. Možete imati mnogo obaveza ali uz dobru organizaciju postižete sve. Ne zaboravite da napravite kratku pauzu.



Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano. Razgovor sa nekim može vam otvoriti nove mogućnosti. Ponedeljak je dobar za kreativno razmišljanje.



Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati situacije oko sebe. Potrebno vam je više mira kako biste održali unutrašnji balans. Kreativne aktivnosti mogu vam pomoći.