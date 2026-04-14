Dok se neki zadovoljavaju stabilnom platom i sigurnošću, drugi stalno traže nove prilike, dodatne izvore prihoda i pametne načine da povećaju zaradu.
Astrologija često povezuje ove osobine sa horoskopskim znakovima koji su snalažljivi, uporni i spremni da rizikuju kada je potrebno. Zato astrolozi smatraju da nikada bez para neće ostati:
BIK
Bik je poznat po tome što zna da zaradi, ali i da sačuva novac. Njegova potreba za sigurnošću i komforom motiviše ga da stalno traži nove izvore prihoda.
Bikovi su uporni i ne odustaju lako. Kada postave finansijski cilj, rade strpljivo sve dok ga ne ostvare. Često ulažu u dugoročne i stabilne investicije.
JARAC
Jarac je simbol discipline i ambicije. Za njega novac nije samo sredstvo, već i pokazatelj uspeha.
Jarčevi su spremni na naporan rad, ali ono što ih izdvaja jeste dugoročna strategija. Ne jure brzu zaradu, već stabilan i konstantan rast prihoda, zbog čega često postižu velike poslovne uspehe.
LAV
Lav zna kako da unovči svoj talenat i harizmu. Ne plaši se da bude u centru pažnje, što mu često donosi dodatne prilike za zaradu.
Bilo da se radi o kreativnim projektima, javnim nastupima ili ličnom brendu, Lavovi umeju da svoju ličnost pretvore u izvor prihoda.
