Bik

Tvrdoglav do bola, Bik nema trunke milosti prema drugima ukoliko pomisli, makar i pogrešno, da su iznad njega ili su mu nešto učinili nažao. Bik će svoju dominaciju pokušati da nametne omalovažavanjem, prozivkama, ružnim komentarima... A ponekad je dovoljno da ste ih samo pogledali, pa da se okome na vas.

Blizanci

Hladnokrvne "ubice" horoskopa kada su međuljudski odnosi u pitanju! Ponekad su dvolični, što znači da će u jednom trenutku biti divni prema vama, a već u sledećem će vas razapeti pred drugima. Blizancu koji ima ovakvu sadističku crtu najviše će prijati da vas najpre razori rečima, a onda se pretvara da vas teši.

Strelac

Inače zabavan i vedar, Stijelac je gadan ako pomisli da je ugrožen! Niko vas neće tako ismejati i obrukati kao Strelčevi. Nikada ne viču i ne vređaju, ali će i žaoke njihovog humora boleti ako su okrenute prema vama. A onda će vam reći, pa što se ljutiš, to je samo šala?



Vodolija

Najveća moć Vodolije leži u činjenici da nju jednostavno ne zanima šta drugi misle. To joj daje samopouzdanje, ali i određenu crtu okrutnosti. Vodolija je sebična i agresivna prema drugima ako tako odluči, a celi njen motiv krije se u njenoj želji da ima kontrolu. Ako pomisli da je imate vi, teško vama.