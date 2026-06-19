Da li ste među onima koji mrze peglanje, posebno tokom letnjih vrućina? Dobra vest je da postoji jednostavan trik koji može značajno smanjiti potrebu za peglom, a sve počinje odmah nakon pranja veša.

Stručnjaci za održavanje domaćinstva tvrde da je ključ u pravilnom postupanju sa mokrom odećom čim mašina završi ciklus pranja. Na ovaj način možete izbeći gužvanje garderobe bez skupih uređaja i dodatnih hemijskih sredstava.

Najveća greška koju mnogi prave jeste da ostave mokar veš u mašini i nakon završetka pranja. Tada se tkanina dodatno gužva i nastaju duboki nabori koje je kasnije teško ispraviti.

Zato je važno da čim mašina završi, odmah izvadite veš i svaki komad dobro protresete. Tako se vlakna prirodno opuštaju dok su još vlažna, pa se veliki deo nabora sam ispravi.

Poseban trik za košulje i majice

Ako perete košulje, haljine ili majice, preporuka je da rukom ispravite kragne, rukave i rubove pre sušenja.

Umesto klasičnog prebacivanja preko žice, koje često ostavlja ružne tragove i linije, ove komade je bolje sušiti na plastičnim ili drvenim vešalicama.

Na taj način težina vlage prirodno vuče tkaninu nadole i deluje kao mini pegla tokom sušenja.

Greška koju skoro svi pravimo leti

Još jedna česta greška je pretrpavanje žice ili sušilice.

Kada su komadi odeće nagurani jedan uz drugi, vazduh ne može normalno da cirkuliše. To ne samo da produžava sušenje već dodatno gužva garderobu.

Ako ostavite malo prostora između stvari, vazduh će bolje prolaziti, odeća će se ravnomernije osušiti i izgledaće mnogo urednije.

Ovaj trik daje odlične rezultate kod:

pamuka

viskoze

laganih letnjih materijala

tkanina sa dodatkom elastina

Jednostavno, brzo i idealno za leto — manje peglanja, manje nerviranja i više vremena za odmor.