Mnogi imaju tiganj čije dno izgleda kao da mu nema spasa. Crne mrlje, tvrdokorne naslage i slojevi masnoće koji ostaju čak i nakon dugog ribanja često stvaraju utisak da je vreme da ga bacite. Međutim, zagoreli ostaci ne znače nužno da je posuđe trajno uništeno.

Uz nekoliko sastojaka koje većina ljudi već ima u svom domu, moguće je omekšati i ukloniti naslage bez upotrebe metalne žice koja može oštetiti površinu.

Potrebno je samo malo strpljenja i pravilno pratiti redosled koraka.

Za uklanjanje zagorelih naslaga biće vam potrebno nekoliko jednostavnih sastojaka:

soda bikarbona

kuhinjska so

deterdžent za pranje sudova

alkoholno ili jabukovo sirće

papirni ubrusi

sunđer za ribanje

Ovi sastojci zajedno pomažu u čišćenju. Soda bikarbona i so olakšavaju uklanjanje tvrdokorne prljavštine, dok sirće pomaže da se omekšaju slojevi naslaga koji su se čvrsto zalepili za površinu.

Kako očistiti zagoreli tiganj bez upotrebe žice?

Najpre okrenite tiganj tako da zagorela strana bude okrenuta nagore. Dno zatim obilno pospite sodom bikarbonom i kuhinjskom solju.

Dodajte nekoliko kapi deterdženta za pranje sudova, a zatim sunđerom utrljajte smesu preko cele površine. Vodu nemojte dodavati odmah, jer je važno da sastojci prvo deluju direktno na naslage.

Nakon toga prekrijte dno sa dva do tri papirna ubrusa i dobro ih natopite sirćetom.

Ostavite da smesa odstoji oko 10 do 15 minuta. Za to vreme sastojci će omekšati zagorele slojeve, pa će se nečistoće mnogo lakše ukloniti sa površine tiganja.

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