Zamrzavanje voća odličan je način da ukus i miris leta sačuvate tokom hladnijih meseci. Ipak, kajsije i breskve nakon određenog vremena mogu izgubiti svoju prirodnu boju, potamneti i postati mekše. Zbog toga je važno da ih pravilno pripremite pre nego što ih odložite u zamrzivač.

Postoji jednostavan trik koji može pomoći da voće duže zadrži lep izgled, a pritom sprečava da se komadi međusobno zalepe i pretvore u jednu veliku grudvu. Sve što vam je potrebno verovatno već imate u kuhinji.

Zašto kajsije i breskve potamne

Kada presečete kajsiju ili breskvu, njihov unutrašnji deo dolazi u kontakt sa vazduhom, zbog čega počinje proces promene boje. Kod pojedinih vrsta voća taj proces traje duže, dok kod mekih letnjih plodova potamnjivanje može početi veoma brzo.

Iako zamrzavanje usporava ove promene, najbolje je da voće dodatno zaštitite pre nego što ga stavite u zamrzivač. Na taj način će i nakon nekoliko meseci komadi izgledati lepše i biti prijatniji za upotrebu.

Jednostavan trik sa limunskom kiselinom

U jedan litar hladne vode dodajte jednu kašičicu limunske kiseline i dobro promešajte dok se ne rastvori. Prepolovljene kajsije ili kriške breskve zatim kratko potopite u pripremljenu mešavinu, oko tri do četiri minuta.

Nakon toga izvadite voće, dobro ga ocedite i ostavite da se prosuši. Tek kada se ukloni višak vlage, rasporedite komade u jednom sloju i stavite ih u zamrzivač. Kada se potpuno zamrznu, možete ih prebaciti u kese ili posude za zamrzavanje.

Na ovaj način voće će bolje sačuvati svoju boju, ukus i oblik, a pojedinačni komadi će ostati odvojeni i spremni za upotrebu.

Nakon toga voće dobro ocedite. Ukoliko nemate limunsku kiselinu, možete upotrebiti i limunov sok, koji će takođe pomoći da kajsije i breskve zadrže svetliju i lepšu boju.

Važno je da voće ne držite predugo u vodi, jer može upiti previše tečnosti. Zbog toga bi nakon odmrzavanja moglo da bude mekše i gnjecavije nego što želite.

Da li kajsije i breskve treba kuvati pre zamrzavanja

Kajsije i breskve nije potrebno prethodno dugo kuvati. Reč je o nežnom voću koje brzo omekša, pa bi dodatno izlaganje toploti moglo da promeni njegovu teksturu i učini ga još mekšim nakon odmrzavanja.

Mnogo je jednostavnije da voće operete, očistite i isečete, a zatim ga kratko potopite u rastvor limunske kiseline ili limunov sok. Nakon toga ga dobro ocedite i ostavite da se prosuši pre zamrzavanja.

Kako sprečiti da se voće zalepi

Ovaj korak mnogi preskaču, a upravo on može napraviti veliku razliku prilikom zamrzavanja voća.

Kada se voće dobro ocedi i prosuši, rasporedite komade na pleh koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Vodite računa da budu raspoređeni u jednom sloju i da se što manje dodiruju.

Pleh zatim stavite u zamrzivač i ostavite ga dok se komadi potpuno ne zamrznu. Tek nakon toga prebacite voće u kesu ili posudu predviđenu za čuvanje u zamrzivaču.

Na ovaj način komadi će ostati odvojeni i nećete morati da razbijate veliku zaleđenu masu svaki put kada želite da uzmete samo deo voća. Moći ćete jednostavno da izvadite količinu koja vam je potrebna.

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