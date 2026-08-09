Ako obožavate kolače bogate kremom, ove princes krofne sigurno će vam privući pažnju. Lagane su, mekane i izdašno punjene, dok se na kraju jednostavno posipaju šećerom u prahu.

Tajna savršenih princes krofni krije se u pravilno pripremljenom testu koje treba da bude lagano i vazdušasto, dok krem treba da ostane bogat, gladak i svilenkast. Kada se sve lepo sjedini, svaki zalogaj nežno se topi u ustima.

Sastojci za mekane princes krofne

Za testo su potrebni 250 ml vode, 100 g putera ili margarina, prstohvat soli, jedna kašičica šećera, 150 g brašna i četiri jaja.

Za krem su potrebni 500 ml mleka, tri žumanca, 100 g šećera, 40 g gustina, jedan vanilin šećer, 50 g putera i, po želji, 200 ml slatke pavlake.

Priprema vazdušastog testa

Najpre zagrejte rernu na 200 stepeni.

U šerpu sipajte vodu, pa dodajte puter, malo soli i kašičicu šećera. Zagrevajte na srednjoj temperaturi dok voda ne provri, a puter se u potpunosti ne istopi. Važno je da se puter potpuno otopi pre nego što u smesu dodate brašno.

Kada smesa provri, sklonite šerpu sa šporeta i odmah ubacite brašno. Mešajte brzo i energično varjačom sve dok ne dobijete glatko i kompaktno testo koje počinje da se odvaja od stranica šerpe.

Ostavite pripremljeno testo nekoliko minuta da se malo ohladi. Potom počnite da dodajete jaja, jedno po jedno, neprestano mešajući. Svako jaje treba potpuno sjediniti sa testom pre nego što dodate naredno.

Gotovu smesu stavite u poslastičarski špric. Pleh obložite papirom za pečenje, a zatim istiskujte manje količine testa, vodeći računa da između krofnica ostane dovoljno prostora.

Kako da princes krofne ostanu vazdušaste

Pleh stavite u prethodno zagrejanu rernu i pecite krofne između 25 i 30 minuta.

Tokom pečenja nikako nemojte otvarati vrata rerne. Naglo ispuštanje toplote može dovesti do toga da krofne splasnu, pa je važno da ih ostavite da se peku u miru sve dok ne dobiju lepu zlatnu boju.

Kada su pečene, izvadite ih iz rerne i ostavite da se potpuno ohlade pre punjenja.

Bogat vanilin krem za princes krofne

Za pripremu fila najpre umutite žumanca sa šećerom i gustinom. Dodajte malo mleka i dobro promešajte kako bi se sastojci povezali i dobili glatku smesu.

Ostatak mleka stavite da se zagreva. Kada dostigne tačku ključanja, postepeno ga sipajte u smesu sa žumancima uz neprestano mešanje.

Sve vratite na šporet i kuvajte na umerenoj temperaturi uz stalno mešanje, sve dok se krem ne zgusne.

Sklonite pripremljeni krem sa šporeta, dodajte puter i mešajte dok se potpuno ne istopi i sjedini sa filom.

Za posebno lagan i penast krem, nakon što se fil prohladi možete mu dodati i umućenu slatku pavlaku. Na taj način dobićete još nežniju teksturu.

Punjenje princes krofni

Kada se krofne potpuno ohlade, svaku presecite vodoravno na pola. Donji deo napunite obilnom količinom pripremljenog krema, a zatim preko stavite gornju polovinu.

Na kraju princes krofne pospite šećerom u prahu.

Rezultat je nežno i vazdušasto testo u kombinaciji sa bogatim vanilin kremom, što ovaj kolač čini posebno primamljivim.

Najbolji ukus imaju kada se dobro rashlade. Nakon punjenja ih stavite u frižider i ostavite neko vreme pre serviranja. Krem će tada dobiti još lepšu, svilenkastu teksturu, dok će testo upiti deo njegovog ukusa.

Ako pripremate veću količinu, nemojte očekivati da će dugo ostati na stolu. Princes krofne su toliko lagane, kremaste i ukusne da obično nestanu mnogo pre nego što stignu kako treba da se ohlade.

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