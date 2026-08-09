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Kupovni omekšivači sadrže puno hemikalija koje mogu izazvati iritaciju kože i oštetiti odeću. Ukoliko želite da uštedite novac i koristite prirodni omekšivač koji vam neće iritirati kožu, napravite ga sami.
Recept za prirodni omekšivač
Za razliku od kupovnih, ovaj domaći omekšivač se sastoji od samo dva sastojka koja imate u kući i potpuno su prirodna. Potrebni su vam:
- 400 ml belog sirćeta
- 40 kapi eteričnog ulja po želji (ulje pomorandže je nežno i skida fleke, lavanda deluje umirujuće, a pepermint može neutralisati jake mirise).
Pomešajte i sipajte u veš mašinu u pregradu za omekšivač. Ne brinite, kad se odeća osuši, nećete osetiti miris sirćeta iz ovog domaćeg omekšivača.
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