Za razliku od američkih palačinki, nisu toliko debele, ali su ipak punije i mekše od tradicionalnih tankih palačinki.

Sastojci:

4 jajeta

4 kašike šećera

4 kašike brašna

3 dl mleka

50 g putera

prstohvat soli

Priprema:

Najpre odvojite belanca od žumanaca. Žumanca penasto umutite sa šećerom, a zatim dodajte mleko, brašno, prstohvat soli i otopljeni puter. Sve dobro sjedinite kako biste dobili glatku smesu.

U posebnoj posudi umutite belanca u čvrst sneg. Potom ih pažljivo i lagano umešajte u pripremljenu smesu. Upravo zahvaljujući umućenim belancima palačinke će biti mekane i vazdušaste.

Zagrejte tiganj i pecite manje, nešto deblje palačinke na umerenoj temperaturi. Kada porumene sa jedne strane, pažljivo ih okrenite i ispecite i drugu stranu.

Švedske palačinke možete poslužiti uz šećer u prahu, džem, čokoladni krem ili neki drugi omiljeni dodatak. Najbolje su dok su još tople i mekane.