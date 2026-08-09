Za razliku od američkih palačinki, nisu toliko debele, ali su ipak punije i mekše od tradicionalnih tankih palačinki.
Sastojci:
- 4 jajeta
- 4 kašike šećera
- 4 kašike brašna
- 3 dl mleka
- 50 g putera
- prstohvat soli
Priprema:
Najpre odvojite belanca od žumanaca. Žumanca penasto umutite sa šećerom, a zatim dodajte mleko, brašno, prstohvat soli i otopljeni puter. Sve dobro sjedinite kako biste dobili glatku smesu.
U posebnoj posudi umutite belanca u čvrst sneg. Potom ih pažljivo i lagano umešajte u pripremljenu smesu. Upravo zahvaljujući umućenim belancima palačinke će biti mekane i vazdušaste.
Zagrejte tiganj i pecite manje, nešto deblje palačinke na umerenoj temperaturi. Kada porumene sa jedne strane, pažljivo ih okrenite i ispecite i drugu stranu.
Švedske palačinke možete poslužiti uz šećer u prahu, džem, čokoladni krem ili neki drugi omiljeni dodatak. Najbolje su dok su još tople i mekane.
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