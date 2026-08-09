Vesti
Alo!

Dom i saveti

Slatka lubenica prepoznaje se po 1 znaku: Ne morate da je sečete ni probate

Kako izabrati najslađu lubenicu?

Autor:  Vesna Vukadinović
09.08.2026.14:52
0
Slatka lubenica prepoznaje se po 1 znaku: Ne morate da je sečete ni probate
Foto: Shutterstock | Foto: Ilya_Kuznetsov/Shutterstock
Ovo su najgori datumi rođenja: Privlače maler, siromaštvo i velika iskušenja
Foto: Shutterstock | FotoHelin
 Ovo su najgori datumi rođenja: Privlače maler, siromaštvo i velika iskušenja
Prethodna vest
„Kao da sam progledao“: Glumac otkrio kako mu je srčani udar promenio život
Foto: Profimedia | Credit: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia
 „Kao da sam progledao“: Glumac otkrio kako mu je srčani udar promenio život
Sledeća vest
 
 
Lubenica je omiljeno letnje osveženje, pod uslovom da kupite slatku. Često se desi da pri kupovini ne znamo da li je lubenica dovoljno zrela i slatka. Iako je najpouzdaniji način da se proba, to nije uvek moguće na pijaci ili u prodavnici. Srećom, postoje jednostavni vizuelni i fizički pokazatelji koji vam mogu pomoći da odaberete slatku lubenicu.

Evo na šta treba obratiti pažnju:

1. Boja fleke na kori - one površine na kojoj je lubenica ležala na zemlji. Ako je ta fleka bele ili svetložute boje, lubenica verovatno još nije sazrela. S druge strane, tamnožuta fleka je pouzdan znak da je plod dovoljno dugo sazrevao i spreman je za jelo.

2. Oblik lubenice - tražite onu koja je simetrična, bez udubljenja, izbočina i deformacija, jer takve nepravilnosti mogu ukazivati na to da plod nije ravnomerno sazrevao zbog lošeg zalivanja ili nedovoljne sunčeve svetlosti. Nepravilne lubenice često budu suvlje ili manje slatke.

3. Težina je još jedan važan faktor - kada u ruci držite dve lubenice slične veličine, izaberite onu koja je teža, jer to znači da sadrži više vode i verovatno je sočnija i zrelija.

4. Test kucanja - provereni trik. Kucnite prstima po kori lubenice. Ako je zvuk jasan, zvonak i odjekuje, lubenica je zrela. Ako je zvuk tup i bez odzvona, plod verovatno nije dovoljno sazreo.

Video:

embed 2

lubenica lubenice slatka lubenica alo najzena

Povezane vesti

Doktor Aleksandar apeluje: Pola Srbije guta melatonin kao bombone, a niko nije svesan opasnog dejstva!
Foto: Shutterstock | Natali Ximich/Shutterstock
Nemojte preterivati

Doktor Aleksandar apeluje: Pola Srbije guta melatonin kao bombone, a niko nije svesan opasnog dejstva!

21:35 | 0
Laže čim zine! Ovaj znak je ubedljivo najveći lažov horoskopa
Foto: Shutterstock | BeansproutP/Shutterstock
Astro

Laže čim zine! Ovaj znak je ubedljivo najveći lažov horoskopa

21:05 | 0
Princes krofne kao iz Pariza: Jedan zalogaj i znaćete zašto je ovaj recept poseban
Foto: Shutterstock | Angelika Heine/Shutterstock
Prste da poližete!

Princes krofne kao iz Pariza: Jedan zalogaj i znaćete zašto je ovaj recept poseban

20:35 | 0
"Lekari vam stvarno mogu uništiti oči": Pevačica pretrpela jezive posledice popularnog zahvata
Foto: Profimedia | Profimedia
Apeluje!

"Lekari vam stvarno mogu uništiti oči": Pevačica pretrpela jezive posledice popularnog zahvata

20:05 | 0
Jedan potez može vam spasiti život: Evo šta morate odmah uraditi kad vas ujede stršljen
Foto: Shutterstock | Amam ka/Shutterstock
Pre hitne pomoći

Jedan potez može vam spasiti život: Evo šta morate odmah uraditi kad vas ujede stršljen

19:35 | 0
Komentari (0)

Dom i saveti

Princes krofne kao iz Pariza: Jedan zalogaj i znaćete zašto je ovaj recept poseban
Foto: Shutterstock | Angelika Heine/Shutterstock

Princes krofne kao iz Pariza: Jedan zalogaj i znaćete zašto je ovaj recept poseban

20:35 | 0
Baka Jovanka ne kupuje sredstvo za kamenac: Koristi samo 1 sastojak i sve blista!
Shutterstock | FotoDuets/Shutterstock

Baka Jovanka ne kupuje sredstvo za kamenac: Koristi samo 1 sastojak i sve blista!

15:47 | 0
Komšinice mi zavide na bujnim muškatlama: U avgustu ovo uradim i cvetaju do jeseni!
Foto: Shutterstock | Jana Milin

Komšinice mi zavide na bujnim muškatlama: U avgustu ovo uradim i cvetaju do jeseni!

12:22 | 0
Ne koristim skupe omekšivače: Napravim ga od 2 sastojka, veš je mekan i danima miriše!
Foto: Shutterstock | Studio Romantic

Ne koristim skupe omekšivače: Napravim ga od 2 sastojka, veš je mekan i danima miriše!

10:26 | 0
Tanje od američkih, a deblje od domaćih, ove su savršene: Švedske palačinke obaraju sa nogu, klinci će ih obožavati
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Martin of Sweden

Tanje od američkih, a deblje od domaćih, ove su savršene: Švedske palačinke obaraju sa nogu, klinci će ih obožavati

09:57 | 0
Ovako ako se zalije, bude bolji nego u najboljoj pekari u Srbiji, a svi znate koja je: Kako ispeći burek kod kuće?
Foto: Shutterstock | V.Dr/Shutterstock

Ovako ako se zalije, bude bolji nego u najboljoj pekari u Srbiji, a svi znate koja je: Kako ispeći burek kod kuće?

21:29 | 0
Od ovoga rastu kao iz vode i one retke postaju guste: 16 trikova za brži rast obrva
Shutterstock

Od ovoga rastu kao iz vode i one retke postaju guste: 16 trikova za brži rast obrva

21:01 | 0
Ne treba da stružete, ovo sve izjede, spada i crnilo i žutilo: Evo kako očistiti lavabo, spada sva prljavština koja se nakupila
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Bawie Erang

Ne treba da stružete, ovo sve izjede, spada i crnilo i žutilo: Evo kako očistiti lavabo, spada sva prljavština koja se nakupila

18:57 | 0
Ključ sam ti ostavila ovde: Evo gde da ga sakrijete, niko ga neće ukrasti
Shutterstock | New Africa/Shutterstock

Ključ sam ti ostavila ovde: Evo gde da ga sakrijete, niko ga neće ukrasti

15:28 | 0
Letnja poslastica, ali samo za odrasle: Oduševite goste najboljim osveženjem
Shutterstock | Drazen Zigic/Shutterstock

Letnja poslastica, ali samo za odrasle: Oduševite goste najboljim osveženjem

14:30 | 0

Najnovije

Najčitanije

0min

Doktor Aleksandar apeluje: Pola Srbije guta melatonin kao bombone, a niko nije svesan opasnog dejstva!

30min

Laže čim zine! Ovaj znak je ubedljivo najveći lažov horoskopa

1H

Princes krofne kao iz Pariza: Jedan zalogaj i znaćete zašto je ovaj recept poseban

1H

"Lekari vam stvarno mogu uništiti oči": Pevačica pretrpela jezive posledice popularnog zahvata

2H

Jedan potez može vam spasiti život: Evo šta morate odmah uraditi kad vas ujede stršljen

1D

Narastu kao ludi i ne upijaju ulje: Ubacite 1 kašiku ovoga u smesu za uštipke

1D

Nedeljni horoskop od 10. do 17. avgusta: Jedne čeka novac, druge ljubavni preokret, a jedan znak moraće da donese važnu odluku

1D

Ima najkraći fitilj! Jedan horoskopski znak lako gubi živce zbog gluposti

23H

Ova 3 horoskopska znaka očekuje veliki finansijski uspeh u nedelju, 9. avgusta: Novac stiže kao nagrada za dobre odluke

1D

Dnevni horoskop za nedelju, 9. avgust: Evo koje znakove očekuju ljubavna iznenađenja, važni susreti i odluke koje mogu promeniti sve

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0