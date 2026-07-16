Mnogi korov doživljavaju kao nešto što treba odmah ukloniti iz bašte, ali pojedine divlje biljke mogu biti dragoceni saveznici u negovanju zemljišta i cveća. Kopriva, maslačak i bela loboda mogu se iskoristiti kao prirodno đubrivo i pomoć u očuvanju plodnosti zemlje.

Kopriva je poznata po tome što se od nje može napraviti tečno prirodno đubrivo. Potrebno je potopiti svežu koprivu u vodu i ostaviti da odstoji nekoliko dana, a zatim dobijenu tečnost razblažiti i koristiti za zalivanje biljaka. Ovakvo đubrivo bogato je hranljivim materijama i može doprineti bujnijem rastu povrća i cveća.

Maslačak svojim dubokim korenom razbija zbijeno zemljište i iz dubljih slojeva izvlači minerale poput gvožđa, kalijuma i fosfora. Kada biljka uvene, ove hranljive materije ostaju u zemlji i obogaćuju je.

Bela loboda može poslužiti kao prirodni malč. Kada se ostavi na površini zemlje oko biljaka, pomaže u zadržavanju vlage, usporava rast korova i stvara povoljne uslove za razvoj glista koje poboljšavaju kvalitet zemljišta.

Stručnjaci savetuju da se ove biljke ne uklanjaju u potpunosti iz bašte, već da se iskoriste kao prirodna pomoć u održavanju zdravog i plodnog vrta, uz minimalne troškove i bez upotrebe hemijskih preparata.