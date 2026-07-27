Crni luk i šargarepa često se koriste kao osnova za pripremu supa, čorbi, gulaša i brojnih drugih jela. Ipak, mnogi prave grešku kada ih odmah stave zajedno u tiganj, jer se ovo povrće ne prži istom brzinom.

Luk sadrži više vode i potrebno mu je vreme da omekša i dobije zlatnu boju, dok je šargarepa čvršća i sporije omekšava. Ako se prže istovremeno, luk može da zagori pre nego što se šargarepa dovoljno termički obradi.

Zato je najbolje najpre propržiti luk na umerenoj temperaturi, a kada omekša i postane zlatnožut, dodati šargarepu. Tako će luk razviti bogatiju aromu, a povrće će se ravnomerno pripremiti.

Za najbolji ukus, luk treba pržiti nekoliko minuta uz povremeno mešanje, a zatim dodati šargarepu i nastaviti sa pripremom dok ne omekša. Ovaj jednostavan redosled može značajno da utiče na ukus celog jela.