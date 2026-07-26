27. jul donosi snažnu i inspirativnu energiju, posebno za Blizance, Device i Strelčeve. Trigon Sunca u Lavu i Neptuna u Ovnu podstiče kreativnost, hrabrost i odlučnost, pa će pripadnici ova tri znaka lakše napraviti važan korak ka svojim ciljevima.

Blizanci će konačno prestati da čekaju savršen trenutak i odlučiti da preuzmu inicijativu. Pred njima se može pojaviti prilika za napredak, a oni će biti spremni da je iskoriste umesto da je propuste zbog neodlučnosti.

Device ulaze u period akcije. Umesto da samo govore o onome što žele i žale se na okolnosti, spremne su da preuzmu stvari u svoje ruke. Osećaće se snažnije, hrabrije i odlučnije, a upravo takav stav može pokrenuti velike promene.

Strelčevi će imati potrebu da prošire svoje vidike i prestanu da se zadovoljavaju stagnacijom. Želeće da se pokrenu, izađu iz rutine i naprave konkretan korak napred. Njihova želja za napretkom biće snažna, a spremnost da se potrude može ih dovesti bliže ostvarenju ciljeva.