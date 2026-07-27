Bikovi, Device, Škorpije i Ribe ulaze u period koji bi mogao da im donese značajne promene i izlazak iz dugotrajne neizvesnosti. Prema astrološkim prognozama, uticaj Jupitera u Lavu mogao bi da im donese nove prilike, više samopouzdanja i važne odluke na polju ljubavi, posla i finansija.

Bikovima druga polovina godine donosi veću stabilnost, posebno u vezi sa domom, porodicom i finansijama. Moguće su odluke o kupovini ili prodaji nekretnine, renoviranju ili rešavanju važnih porodičnih pitanja. Dodatni posao ili dugoročni projekti mogli bi konačno da počnu da donose konkretnu zaradu. U ljubavi će tražiti sigurnost i iskrenost, a zauzeti bi mogli da naprave važan korak u vezi.

Device očekuje period zatvaranja starih životnih poglavlja i rešavanja problema koji ih dugo opterećuju. Posebno će biti važne odluke u ljubavi i zajedničkim finansijama. Neke Device će učvrstiti dugogodišnje veze, dok će druge odlučiti da krenu novim putem. Finansijska pitanja, poput kredita, nasledstva ili većih ulaganja, postepeno će se razjašnjavati, dok bi jesen mogla da donese važnu poslovnu priliku.

Škorpije mogu očekivati napredak na profesionalnom planu. Pred njima su mogućnosti za napredovanje, odgovornije pozicije i projekte koji će im doneti veću vidljivost. Moguće je i poboljšanje finansija kroz povišicu, bolji honorar ili novu saradnju. U ljubavi će morati da se suoče sa temama iz prošlosti i donesu jasne odluke o budućnosti svojih odnosa.

Ribe ulaze u period konkretnih poslovnih i finansijskih promena. Moguće su nove poslovne prilike, širenje kruga saradnika i bolja profesionalna pozicija. Važno će biti da više cene svoje znanje i trud i da ne prihvataju obaveze koje im ne donose dovoljno. U ljubavi će tražiti sigurnost i jasne odnose, dok slobodne Ribe mogu upoznati osobu koja će razumeti njihove potrebe i poštovati njihove granice.

Prema astrološkim prognozama, ova četiri znaka do kraja godine mogu ostaviti iza sebe težak i neizvestan period. Pred njima su važni izbori, veća sigurnost i prilika da naprave jasne planove za budućnost.